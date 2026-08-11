O ex-lateral-direito Banha, um dos jogadores que marcaram a história do Esporte Clube Taubaté, morreu nesta terça-feira (11) O clube lamentou a morte do ex-atleta e destacou a trajetória construída pelo jogador com a camisa alviazul.
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Banha integrou o elenco do Taubaté na conquista da Divisão Intermediária de 1979, título obtido na decisão contra o São José. A campanha garantiu ao clube taubateano o acesso e marcou um dos momentos importantes da história recente do Alviazul.
O ex-lateral também disputou duas temporadas na primeira divisão do futebol paulista pelo Taubaté. Ao longo de sua passagem pelo clube, entre 1975 e 1981, Banha entrou em campo 145 vezes, segundo o Esporte Clube Taubaté.
A identificação com o clube fez do jogador um dos nomes lembrados pela torcida entre os atletas que defenderam o Alviazul. Sua trajetória inclui justamente um período de destaque do Taubaté no futebol profissional do Estado de São Paulo.
Nas redes sociais, o Esporte Clube Taubaté manifestou pesar pela morte e agradeceu ao ex-jogador pela dedicação durante os anos em que vestiu a camisa do clube. A equipe também prestou solidariedade aos familiares e amigos de Banha.
A morte do ex-lateral deixa uma lembrança entre torcedores e antigos companheiros de clube, especialmente pela participação na conquista de 1979 e pelos 145 jogos disputados pelo Taubaté.