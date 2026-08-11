O ex-lateral-direito Banha, um dos jogadores que marcaram a história do Esporte Clube Taubaté, morreu nesta terça-feira (11) O clube lamentou a morte do ex-atleta e destacou a trajetória construída pelo jogador com a camisa alviazul.

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Banha integrou o elenco do Taubaté na conquista da Divisão Intermediária de 1979, título obtido na decisão contra o São José. A campanha garantiu ao clube taubateano o acesso e marcou um dos momentos importantes da história recente do Alviazul.