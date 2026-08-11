Dois homens foram condenados nesta terça-feira (11) pelo assassinato do peão de rodeio Matheus Expedito de Campos, morto em abril de 2025, em Lagoinha.
O julgamento foi realizado no Fórum de São Luiz do Paraitinga e terminou por volta das 20h20, após mais de 11 horas de sessão.
Rodrigo Joaquim Martins Barbosa foi condenado a 12 anos e 9 meses de prisão, em regime inicial fechado. Já Gabriel Querino Siqueira recebeu pena de 19 anos, 7 meses e 7 dias, também em regime fechado.
Somadas, as condenações chegam a 32 anos, 4 meses e 7 dias de reclusão.
O Conselho de Sentença foi formado por sete jurados, sendo seis homens e uma mulher. Após a análise das acusações e das provas apresentadas durante o julgamento, os jurados responderam aos quesitos e o juiz responsável pela sessão fixou as penas.
Crime aconteceu no Centro de Lagoinha
Matheus Expedito tinha 24 anos quando foi morto, no dia 30 de abril de 2025. Além de atuar como peão de rodeio e participar de competições, ele trabalhava em uma borracharia no município.
O crime aconteceu por volta das 9h58, na região central de Lagoinha.
Segundo informações registradas na época, Matheus havia saído de uma pastelaria e seguia em direção ao local onde trabalhava quando foi abordado.
Uma testemunha relatou que dois homens chegaram em uma Honda CG 125 verde, sem placa. O passageiro desceu da motocicleta, perguntou se o jovem era Matheus e, após a identificação, efetuou os disparos.
Mesmo ferido, Matheus ainda tentou buscar ajuda em um estabelecimento próximo. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
Com o julgamento desta terça-feira, Rodrigo e Gabriel foram considerados culpados e tiveram as penas definidas pelo Tribunal do Júri.