Dois homens foram condenados nesta terça-feira (11) pelo assassinato do peão de rodeio Matheus Expedito de Campos, morto em abril de 2025, em Lagoinha.

O julgamento foi realizado no Fórum de São Luiz do Paraitinga e terminou por volta das 20h20, após mais de 11 horas de sessão.

Rodrigo Joaquim Martins Barbosa foi condenado a 12 anos e 9 meses de prisão, em regime inicial fechado. Já Gabriel Querino Siqueira recebeu pena de 19 anos, 7 meses e 7 dias, também em regime fechado.