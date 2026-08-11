A Câmara Municipal de Caçapava aprovou, por unanimidade, na noite desta terça-feira (11), o recebimento de uma denúncia contra o prefeito Yan Lopes (Podemos) e abriu uma Comissão Processante para apurar possíveis irregularidades na administração municipal.

A decisão dá início a um processo político-administrativo, mas não afasta o prefeito do cargo e não representa cassação. Yan Lopes continua à frente da Prefeitura enquanto o procedimento tramita no Legislativo.

A representação foi apresentada pelo empresário Eugênio Pinto de Freitas Filho, conhecido como Geninho da Funerária. Uma denúncia anterior havia sido retirada antes da análise prevista para o dia 4 de agosto, mas o pedido foi protocolado novamente e levado ao plenário nesta terça-feira.

Denúncia questiona uso de R$ 2,16 milhões