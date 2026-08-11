12 de agosto de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
INVESTIGAÇÃO

Câmara de Caçapava abre Comissão que pode cassar prefeito Yan

Por Leandro Vaz | Caçapava
| Tempo de leitura: 2 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter

A Câmara Municipal de Caçapava aprovou, por unanimidade, na noite desta terça-feira (11), o recebimento de uma denúncia contra o prefeito Yan Lopes (Podemos) e abriu uma Comissão Processante para apurar possíveis irregularidades na administração municipal.

A decisão dá início a um processo político-administrativo, mas não afasta o prefeito do cargo e não representa cassação. Yan Lopes continua à frente da Prefeitura enquanto o procedimento tramita no Legislativo.

A representação foi apresentada pelo empresário Eugênio Pinto de Freitas Filho, conhecido como Geninho da Funerária. Uma denúncia anterior havia sido retirada antes da análise prevista para o dia 4 de agosto, mas o pedido foi protocolado novamente e levado ao plenário nesta terça-feira.

Denúncia questiona uso de R$ 2,16 milhões

Um dos principais pontos levantados é a utilização de aproximadamente R$ 2,16 milhões do Fundo Municipal de Transporte e Trânsito para subsidiar o transporte coletivo de Caçapava.

A denúncia questiona a destinação desses recursos e aponta possível irregularidade na aplicação do dinheiro público.

Outro ponto envolve o suposto envio incompleto de informações e documentos solicitados pela Câmara por meio de requerimentos. Entre os materiais citados estão processos administrativos, empenhos, liquidações, pagamentos e prestações de contas.

Prefeitura defende legalidade dos atos

Em nota, a Prefeitura informou que recebeu com serenidade a decisão da Câmara e afirmou que os recursos do fundo foram utilizados para garantir a continuidade do transporte público coletivo.

Segundo a administração, a medida ajudou a manter a tarifa de ônibus em R$ 4,20, evitando que um eventual aumento de custos fosse repassado aos passageiros.

A Prefeitura também sustenta que as decisões foram tomadas com base no interesse público e respaldadas por parecer da Procuradoria Geral do Município.

Yan Lopes deverá apresentar, durante o processo, documentos e argumentos técnicos e jurídicos para contestar os questionamentos.

Comissão tem três vereadores

Com o recebimento da denúncia, três parlamentares foram definidos para integrar a Comissão Processante:

Dani Galdino (Republicanos)
Fran Miranda (PL)
Pablo Fernandes (DC)

O grupo será responsável pela análise da denúncia, da defesa apresentada pelo prefeito e das provas reunidas durante a apuração.

A próxima etapa será a instalação formal da comissão, com a escolha de presidente e relator. Depois disso, Yan Lopes deverá ser oficialmente notificado.

Prefeito terá prazo para defesa

Após a notificação, o prefeito terá dez dias para apresentar defesa prévia por escrito, indicar testemunhas e apresentar as provas que considerar necessárias.

Se o processo tiver continuidade, a comissão poderá promover oitivas, analisar documentos e realizar diligências antes de elaborar um parecer.

Somente depois da conclusão dessa etapa o caso poderá ser submetido a uma sessão de julgamento no plenário.

Uma eventual perda do mandato dependerá de nova votação e do cumprimento das exigências legais. Segundo as informações apresentadas no processo, são necessários dois terços dos votos dos vereadores para uma eventual cassação.

O procedimento deverá ser concluído dentro do prazo previsto na legislação. Até lá, Yan Lopes permanece normalmente no exercício do cargo de prefeito de Caçapava.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários