A tenista paulista Alicia Reichel começou com vitória sua participação no Mantiqueira Pro Series – ITF W15 de Campos do Jordão. Convidada para a competição, ela derrotou a também brasileira Luana Ferreira por 6/3 e 6/1 nesta terça-feira (11), no Tênis Clube, e avançou para as oitavas de final.
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Alicia, que treina em uma academia de São José dos Campos, do ex-jogador Ricardo Hocevar, também conquistou com o resultado o primeiro ponto de sua carreira no ranking da WTA. Na próxima fase, ela terá pela frente a brasiliense Luiza Fullana, segunda cabeça de chave do torneio e atual número 492 do mundo.
Fullana garantiu a classificação ao superar a chilena Agustina Soto Neira por 6/3 e 6/0. O confronto entre as duas brasileiras pelas oitavas de final será disputado após as partidas da primeira rodada que ainda serão realizadas nesta quarta-feira (12).
Após a vitória, Alicia comemorou a conquista do primeiro ponto no ranking mundial e projetou o próximo compromisso.
“Muito feliz de ter conseguido marcar o primeiro ponto”, afirmou a tenista. “A expectativa é boa no próximo jogo, quero tentar desfrutar ao máximo da oportunidade e colocar em prática o que eu venho trabalhando”, completou.
Mais brasileiras estreiam nesta quarta
A primeira rodada do torneio será completada nesta quarta-feira (12), a partir das 10h, com mais 14 brasileiras em quadra.
Entre os destaques está Carolina Bohrer, terceira cabeça de chave, que terá pela frente a compatriota Beatriz Nahmias. Marjorie Souza, quarta favorita da competição, enfrentará a uruguaia Juliana Rodriguez.
Já Victória Barros, sétima cabeça de chave, jogará contra a chilena Fernanda Rain.
As partidas realizadas na quadra central, a quadra 5, terão transmissão ao vivo pelo canal Arena Ace Sports, no YouTube.
Resultados desta terça-feira
Alicia Reichel (BRA) 2 x 0 Luana Maria Silva Ferreira (BRA) — 6/3 e 6/1
Luiza Fullana (BRA) [2] 2 x 0 Agustina Soto Neira (CHI) — 6/3 e 6/0
Maria Jose Sanchez Uribe (COL) 2 x 0 Marina Bulbarella (ARG) — 6/3 e 6/4
Lan Mi (CHN) [1] 2 x 0 Bianca Bernardes (BRA) — 6/2 e 6/1
Maayan Laron (ISR) [5] 2 x 0 Giovana Schincariol Delatorre Barbosa (BRA) — 6/3 e 7/6