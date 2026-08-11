A tenista paulista Alicia Reichel começou com vitória sua participação no Mantiqueira Pro Series – ITF W15 de Campos do Jordão. Convidada para a competição, ela derrotou a também brasileira Luana Ferreira por 6/3 e 6/1 nesta terça-feira (11), no Tênis Clube, e avançou para as oitavas de final.

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Alicia, que treina em uma academia de São José dos Campos, do ex-jogador Ricardo Hocevar, também conquistou com o resultado o primeiro ponto de sua carreira no ranking da WTA. Na próxima fase, ela terá pela frente a brasiliense Luiza Fullana, segunda cabeça de chave do torneio e atual número 492 do mundo.