12 de agosto de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Polícia prende homem com armas e ave silvestre mantida em Jacareí

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Ármas e pássaro foram apreendidos
Ármas e pássaro foram apreendidos

Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira (11) durante uma fiscalização da Polícia Militar Ambiental em uma propriedade de Jacareí. A ação fez parte da Operação Impacto e teve início a partir de uma demanda relacionada a possível parcelamento irregular do solo e intervenções em Área de Preservação Permanente.

Durante a vistoria, os policiais encontraram um trinca-ferro-verdadeiro mantido em cativeiro sem autorização ambiental.

No imóvel, também foram apreendidas duas armas de fogo: uma garrucha calibre .22 e uma espingarda calibre .28. Os agentes ainda localizaram nove munições calibre .22, além de uma arma de pressão e esferas de aço.

O responsável pelos materiais e pela ave recebeu voz de prisão e foi levado à Central de Flagrantes de Jacareí, juntamente com os objetos apreendidos.

Segundo a Polícia Militar Ambiental, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por posse irregular de arma de fogo e por crime ambiental relacionado à manutenção da ave silvestre sem autorização.

Após o pagamento de fiança no valor de R$ 1.080, o homem foi liberado.

Na esfera administrativa, também foi aplicada uma multa ambiental de R$ 500 pela manutenção irregular do pássaro em cativeiro.

O trinca-ferro foi encaminhado ao CETAS do Ibama, em Lorena, onde passará por avaliação antes da definição da destinação adequada.

A ocorrência segue para as providências cabíveis.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários