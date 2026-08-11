Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira (11) durante uma fiscalização da Polícia Militar Ambiental em uma propriedade de Jacareí. A ação fez parte da Operação Impacto e teve início a partir de uma demanda relacionada a possível parcelamento irregular do solo e intervenções em Área de Preservação Permanente.

Durante a vistoria, os policiais encontraram um trinca-ferro-verdadeiro mantido em cativeiro sem autorização ambiental.

No imóvel, também foram apreendidas duas armas de fogo: uma garrucha calibre .22 e uma espingarda calibre .28. Os agentes ainda localizaram nove munições calibre .22, além de uma arma de pressão e esferas de aço.