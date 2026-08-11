Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira (11) durante uma fiscalização da Polícia Militar Ambiental em uma propriedade de Jacareí. A ação fez parte da Operação Impacto e teve início a partir de uma demanda relacionada a possível parcelamento irregular do solo e intervenções em Área de Preservação Permanente.
Durante a vistoria, os policiais encontraram um trinca-ferro-verdadeiro mantido em cativeiro sem autorização ambiental.
No imóvel, também foram apreendidas duas armas de fogo: uma garrucha calibre .22 e uma espingarda calibre .28. Os agentes ainda localizaram nove munições calibre .22, além de uma arma de pressão e esferas de aço.
O responsável pelos materiais e pela ave recebeu voz de prisão e foi levado à Central de Flagrantes de Jacareí, juntamente com os objetos apreendidos.
Segundo a Polícia Militar Ambiental, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por posse irregular de arma de fogo e por crime ambiental relacionado à manutenção da ave silvestre sem autorização.
Após o pagamento de fiança no valor de R$ 1.080, o homem foi liberado.
Na esfera administrativa, também foi aplicada uma multa ambiental de R$ 500 pela manutenção irregular do pássaro em cativeiro.
O trinca-ferro foi encaminhado ao CETAS do Ibama, em Lorena, onde passará por avaliação antes da definição da destinação adequada.
A ocorrência segue para as providências cabíveis.