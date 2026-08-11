Unitau

A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (11), em primeira votação, o projeto que reajusta em 3,77% o salário dos servidores da Unitau (Universidade de Taubaté), de forma retroativa a 1º de maio. O texto ainda passará por segunda votação, na semana que vem, antes de seguir para a sanção do prefeito Sérgio Victor (Novo).

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Reajuste

Na proposta, a Unitau cita que o índice corresponde à inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) entre abril de 2025 e março de 2026.