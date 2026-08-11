12 de agosto de 2026
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NA CÂMARA DE TAUBATÉ

Reajuste de 3,77% no salário de servidores da Unitau é aprovado

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Kauane Gabriela/CMT
Texto ainda passará por segunda votação na semana que vem, antes de seguir para sanção, mas reajuste será aplicado de forma retroativa a 1º de maio; impacto da medida será de R$ 4,2 milhões por ano
Texto ainda passará por segunda votação na semana que vem, antes de seguir para sanção, mas reajuste será aplicado de forma retroativa a 1º de maio; impacto da medida será de R$ 4,2 milhões por ano

Unitau
A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (11), em primeira votação, o projeto que reajusta em 3,77% o salário dos servidores da Unitau (Universidade de Taubaté), de forma retroativa a 1º de maio. O texto ainda passará por segunda votação, na semana que vem, antes de seguir para a sanção do prefeito Sérgio Victor (Novo).

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Reajuste
Na proposta, a Unitau cita que o índice corresponde à inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) entre abril de 2025 e março de 2026.

Impacto
Segundo a universidade, o reajuste de 3,77% ampliará em R$ 4,2 milhões o gasto anual com a folha de pagamento dos servidores ativos e inativos.

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