Caraguatatuba lamenta a morte da psicóloga, terapeuta e evangelista Patrícia Graziele Benitez Malavazi, que morreu nesta terça-feira (11), aos 45 anos.
A Igreja Reino de Deus Caraguá comunicou o falecimento nas redes sociais e prestou uma homenagem à evangelista. Na publicação, a instituição destacou a trajetória de Patrícia e desejou conforto aos familiares e amigos neste momento de despedida.
Patrícia foi lembrada como uma mulher de fé, força e dedicação, além de mãe, filha e amiga presente. Pessoas próximas também utilizaram as redes sociais para deixar mensagens de carinho e solidariedade à família.
Em uma das manifestações, uma internauta escreveu sobre a perda. “Descansa em paz. Meus pêsames a todos da família”.
O velório será realizado nesta quarta-feira (12), a partir das 8h. O sepultamento está marcado para as 14h.
A morte de Patrícia provocou comoção entre amigos, familiares, integrantes da comunidade religiosa e pessoas que acompanharam seu trabalho profissional e espiritual.