Caraguatatuba lamenta a morte da psicóloga, terapeuta e evangelista Patrícia Graziele Benitez Malavazi, que morreu nesta terça-feira (11), aos 45 anos.

A Igreja Reino de Deus Caraguá comunicou o falecimento nas redes sociais e prestou uma homenagem à evangelista. Na publicação, a instituição destacou a trajetória de Patrícia e desejou conforto aos familiares e amigos neste momento de despedida.

Patrícia foi lembrada como uma mulher de fé, força e dedicação, além de mãe, filha e amiga presente. Pessoas próximas também utilizaram as redes sociais para deixar mensagens de carinho e solidariedade à família.