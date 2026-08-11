12 de agosto de 2026
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MORTE

Adeus, Patrícia: região se despede de evangelista aos 45 anos

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Patrícia Graziele Benitez Malavazi
Patrícia Graziele Benitez Malavazi

Caraguatatuba lamenta a morte da psicóloga, terapeuta e evangelista Patrícia Graziele Benitez Malavazi, que morreu nesta terça-feira (11), aos 45 anos.

A Igreja Reino de Deus Caraguá comunicou o falecimento nas redes sociais e prestou uma homenagem à evangelista. Na publicação, a instituição destacou a trajetória de Patrícia e desejou conforto aos familiares e amigos neste momento de despedida.

Patrícia foi lembrada como uma mulher de fé, força e dedicação, além de mãe, filha e amiga presente. Pessoas próximas também utilizaram as redes sociais para deixar mensagens de carinho e solidariedade à família.

Em uma das manifestações, uma internauta escreveu sobre a perda. “Descansa em paz. Meus pêsames a todos da família”.

O velório será realizado nesta quarta-feira (12), a partir das 8h. O sepultamento está marcado para as 14h.

A morte de Patrícia provocou comoção entre amigos, familiares, integrantes da comunidade religiosa e pessoas que acompanharam seu trabalho profissional e espiritual.

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