O número de queimadas e cortinas de fumaça nas rodovias estaduais não concedidas caiu 30,46% em 2025. Os registros passaram de 2.357 ocorrências em 2024 para 1.639 no ano passado, segundo o DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo).
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Em Taubaté, uma das 14 regiões administrativas do DER-SP, funciona uma das Coordenadorias Regionais responsáveis pela administração e fiscalização da malha rodoviária estadual. A redução das ocorrências em 2025 é atribuída pelo departamento ao uso do Sistema de Alerta de Risco de Propagação do Fogo (SARP-Fogo), ferramenta criada para identificar áreas com maior possibilidade de incêndios e orientar ações preventivas.
Sistema monitora rodovias e identifica áreas de risco
O SARP-Fogo é utilizado pelas 14 Coordenadorias Regionais do DER-SP e reúne informações de diferentes fontes para identificar trechos com maior risco de propagação das chamas.
A ferramenta utiliza imagens de satélite, registros históricos de ocorrências e dados sobre uso e cobertura do solo. As informações são analisadas por meio de sistemas georreferenciados, permitindo classificar o nível de risco em diferentes pontos da malha rodoviária.
A rede estadual não concedida administrada pelo DER-SP tem mais de 12 mil quilômetros de extensão. Para o monitoramento, as rodovias são divididas em trechos de 500 metros.
A partir dessa segmentação, o sistema estabelece os níveis de risco e auxilia as equipes na definição das medidas preventivas que devem ser adotadas em cada região.
DER-SP mantém brigadistas e veículos para prevenção
A estrutura de prevenção aos incêndios conta atualmente com 224 brigadistas e 56 caminhonetes equipadas com sistema de autobomba.
O monitoramento é realizado de forma contínua pelas Coordenadorias Regionais. A estrutura também inclui a elaboração periódica de mais de 180 relatórios e mapas, utilizados pelas equipes para orientar as ações em campo.
Além da prevenção e do combate a incêndios, as unidades regionais atuam em serviços de conservação, fiscalização, obras e atendimento a ocorrências nas rodovias sob responsabilidade do departamento.
14 Coordenadorias Regionais
O DER-SP mantém 14 Coordenadorias Regionais distribuídas pelo Estado. Cada unidade é responsável por um conjunto de rodovias e municípios.
As coordenadorias estão sediadas em Campinas, Itapetininga, Bauru, Araraquara, Cubatão, Taubaté, Assis, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São Paulo, Araçatuba, Presidente Prudente, Rio Claro e Barretos.
As unidades também podem acionar equipes operacionais, como as Unidades Básicas de Atendimento (UBAs) e os brigadistas, de acordo com as ocorrências e os níveis de risco identificados.
A atuação preventiva busca reduzir a possibilidade de propagação de incêndios nas margens das rodovias e orientar o atendimento das equipes em trechos considerados mais suscetíveis ao fogo.