O número de queimadas e cortinas de fumaça nas rodovias estaduais não concedidas caiu 30,46% em 2025. Os registros passaram de 2.357 ocorrências em 2024 para 1.639 no ano passado, segundo o DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo).

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Em Taubaté, uma das 14 regiões administrativas do DER-SP, funciona uma das Coordenadorias Regionais responsáveis pela administração e fiscalização da malha rodoviária estadual. A redução das ocorrências em 2025 é atribuída pelo departamento ao uso do Sistema de Alerta de Risco de Propagação do Fogo (SARP-Fogo), ferramenta criada para identificar áreas com maior possibilidade de incêndios e orientar ações preventivas.

Sistema monitora rodovias e identifica áreas de risco