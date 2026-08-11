Morreu o Professor Luciano, conhecido pelo trabalho na educação e também por sua atuação no grupo de teatro Saltimbanco, nos anos 1980. A notícia foi recebida com manifestações de pesar de amigos e pessoas que conviveram com ele.

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Luciano participou do grupo teatral em um período de atuação do Saltimbanco e ficou conhecido entre pessoas ligadas à educação e à cultura. Familiares, amigos e ex-alunos lamentaram a morte nas redes sociais.