Morreu o Professor Luciano, conhecido pelo trabalho na educação e também por sua atuação no grupo de teatro Saltimbanco, nos anos 1980. A notícia foi recebida com manifestações de pesar de amigos e pessoas que conviveram com ele.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Luciano participou do grupo teatral em um período de atuação do Saltimbanco e ficou conhecido entre pessoas ligadas à educação e à cultura. Familiares, amigos e ex-alunos lamentaram a morte nas redes sociais.
Entre as homenagens, Rubia Marques destacou a disposição do professor diante da vida. “Esse lutou, foi guerreiro. Descansa em paz, querido Lu. Sua alegria vai deixar saudades”, escreveu.
Ondina Oliveira Camilo também lamentou a morte do professor e relembrou o período em que conviveram.
“Que notícia triste demais. Meu professor Luciano. Tivemos um tempo de conhecimento. Você era uma pessoa incrível. Seu bom humor”, escreveu.
Na sequência, ela afirmou: “Sua vida foi muito curta. Que Deus te receba. A vida é assim! Nessa segunda-feira tão fria você se foi. Sozinho!”
A morte de Luciano deixa familiares, amigos, alunos e pessoas ligadas ao teatro com as lembranças de sua atuação na educação e na cultura.