Morreu Maria de Lourdes Ferreira, professora e diretora que trabalhou por mais de 30 anos na Prefeitura de Lorena, no Vale do Paraíba. Ela era filha de João Batista Ferreira e Balbina Ferreira.
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Ao longo da carreira, Maria de Lourdes atuou na área da educação e exerceu funções de professora e diretora. Ela deixa duas filhas, quatro netos, irmãos, familiares e amigos.
A notícia da morte provocou manifestações de pessoas que conviveram com a educadora. Nas redes sociais, amigos lembraram a trajetória e a relação que mantinham com Maria de Lourdes.
“Sem acreditar… perplexa com a sua partida, D. Lurdes. Uma mulher de coração do tamanho do mundo, que sempre ajudou o próximo, muitas vezes tirando de sua própria boca para poder ajudar alguém. Um coração generoso, uma alma linda e uma pessoa inesquecível”, escreveu Sandra Regina Gomes Carvalho de Souza.
Na mensagem, ela também afirmou: “Amiga querida, descanse em paz. Você deixará muita saudade e um exemplo de amor que jamais será esquecido.”
Daiane Mendes, que foi aluna e colega de Maria de Lourdes na educação, também prestou homenagem. “Minha professora, diretora das primeiras escolas que comecei a lecionar, amiga, mestra, me incentivou muito a nunca desistir dos sonhos e que o amor no que fazemos faz a diferença”, escreveu.
Familiares e amigos se despedem de Maria de Lourdes Ferreira e guardam as lembranças de sua atuação na educação e da convivência ao longo dos anos.