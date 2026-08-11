Morreu Maria de Lourdes Ferreira, professora e diretora que trabalhou por mais de 30 anos na Prefeitura de Lorena, no Vale do Paraíba. Ela era filha de João Batista Ferreira e Balbina Ferreira.

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Ao longo da carreira, Maria de Lourdes atuou na área da educação e exerceu funções de professora e diretora. Ela deixa duas filhas, quatro netos, irmãos, familiares e amigos.