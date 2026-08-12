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MÚSICA

Cantor Matheus Reis estreia show autoral no Teatro Colinas

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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O cantor e compositor Matheus Reis
O cantor e compositor Matheus Reis

O cantor e compositor Matheus Reis apresenta o show “BREU” no dia 13 de agosto, às 20h, no Teatro Colinas. A apresentação marca o início do projeto autoral do músico, que atua há mais de dez anos nos bastidores da música.

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Em São José dos Campos, Reis já trabalhou como sideman de artistas como Tuia Lencioni e Lancaster Ferreira, além de produzir trilhas para produções de cinema e plataformas de streaming, incluindo Netflix, Prime Video e Globoplay. Ele também liderou a banda The Mono Wonders.

O show será registrado em áudio e vídeo para a produção de um DVD ao vivo, que servirá como base para o primeiro álbum de estúdio do cantor.

No palco, Matheus Reis estará acompanhado por Humberto Zigler, na bateria; Wellington Pagano, no baixo; Irwing Baptista, na guitarra; e Victor Fernandes, nos teclados. O repertório reúne composições de Reis e referências da música brasileira, como Clube da Esquina, Secos & Molhados e Mutantes, combinadas a elementos do indie folk californiano.

Projeto “BREU”

Segundo Matheus Reis, o projeto surgiu a partir da intenção de colocar suas composições em contato com o público e do processo de desenvolvimento de seu trabalho autoral.

“BREU é um manifesto que nos convida a abrir mão do controle. Em um mundo feito de acasos, coexistir com a falta é um caminho que pode nos levar a alguma paz, mesmo que imperfeita”, afirma o artista.

A produção do projeto foi viabilizada por meio de uma campanha de financiamento coletivo. De acordo com a organização, mais de 100 pessoas apoiaram a iniciativa. O projeto também contou com as empresas Pro Imagem e Samuel Soares Luthieria.

Ficha técnica

Matheus Reis: voz, violão e guitarra
Humberto Zigler: bateria
Wellington Pagano: baixo
Victor Fernandes: teclados
Irwing Baptista: guitarra

Participações especiais: Julie Ramos e Maysa Ohashi
Direção musical: Kabé Pinheiro
Direção de fotografia: André Yamamoto
Engenharia de áudio: Felipe Rinke
Iluminação: Teo Possati
Figurinista: Camila Lage

Serviço

Matheus Reis – BREU
Data: 13 de agosto de 2026
Horário: 20h
Local: Teatro Colinas
Gênero: Musical
Duração: aproximadamente 80 minutos
Classificação indicativa: livre
Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)
Capacidade: 324 lugares
Pagamento: dinheiro e cartões de crédito e débito
Telefone: (12) 3204-5236

Informações: Teatro Colinas

Bilheteria: quarta a sexta, das 13h às 21h; sábado, das 13h às 21h; domingo, das 13h às 19h.

Ponto de venda sem taxa: Teatro Colinas — Avenida São João, 2200, Jardim das Colinas, São José dos Campos (SP).

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