Um homem afirmou ter sido enganado após convidar uma mulher que conheceu pela internet para visitá-lo. Segundo o relato publicado em vídeo nas redes sociais, ele teria pago R$ 500 pela viagem e enviado outros R$ 200 para ajudar nas despesas de alimentação durante o trajeto.
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Esse homem contou que esperava encontrar pessoalmente uma mulher que, segundo ele, havia enviado fotos durante as conversas pela internet. Ao vê-la, porém, afirmou que a aparência seria diferente daquela apresentada nas imagens que havia recebido.
Diante da situação, ele decidiu não receber a mulher em casa. Segundo o próprio relato, ela acabou deixando o local a pé após a decisão.
O episódio repercutiu nas redes sociais e provocou debates sobre relacionamentos iniciados pela internet, especialmente sobre a necessidade de confirmar informações antes de marcar encontros presenciais.
Casos como esse também levantam discussões sobre expectativas criadas a partir de fotografias e conversas virtuais. Imagens publicadas em redes sociais ou enviadas durante conversas podem não representar necessariamente a aparência atual de uma pessoa, o que pode gerar situações desconfortáveis quando ocorre o primeiro encontro.
O relato foi compartilhado nas redes sociais por @_jaquelinesuellen. Não há, nas informações disponíveis, confirmação independente sobre a identidade da mulher ou sobre as circunstâncias que antecederam o encontro.
Cuidados ao marcar encontros pela internet
Especialistas em segurança digital recomendam que pessoas que decidem conhecer presencialmente alguém com quem tiveram contato apenas pela internet adotem algumas precauções, como realizar chamadas de vídeo antes do encontro, escolher locais públicos e informar familiares ou amigos sobre o compromisso.
Também é importante evitar o envio de grandes quantias de dinheiro para pessoas conhecidas exclusivamente pela internet e desconfiar de situações que envolvam pedidos inesperados de pagamentos ou transferências.