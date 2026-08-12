Um homem afirmou ter sido enganado após convidar uma mulher que conheceu pela internet para visitá-lo. Segundo o relato publicado em vídeo nas redes sociais, ele teria pago R$ 500 pela viagem e enviado outros R$ 200 para ajudar nas despesas de alimentação durante o trajeto.

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Esse homem contou que esperava encontrar pessoalmente uma mulher que, segundo ele, havia enviado fotos durante as conversas pela internet. Ao vê-la, porém, afirmou que a aparência seria diferente daquela apresentada nas imagens que havia recebido.