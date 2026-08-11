O homem apontado pela polícia como responsável pelo assassinato de uma idosa de 70 anos, ocorrido nesta segunda-feira (10), estava fora do presídio durante uma saída temporária. Ele cumpria pena de 32 anos e 9 meses de prisão e permanece foragido após o crime.
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Em Samambaia Sul, no Distrito Federal, Leonardo Ferreira de Almeida, de 44 anos, também é apontado como responsável pelo assassinato da própria mãe adotiva e por estupros cometidos contra irmãs. Ele cumpria a pena em regime semiaberto e havia deixado o presídio na última quinta-feira (6).
A vítima, Francisca Almeida da Silva, havia acolhido Leonardo em sua casa durante períodos de saída temporária. Os dois se conheceram por meio de visitas realizadas por Francisca ao Complexo Penitenciário da Papuda.
Segundo familiares, Francisca acreditava na possibilidade de reinserção social de pessoas privadas de liberdade e costumava ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade.
Após deixar o presídio, Leonardo teria ido para a residência da idosa. O assassinato ocorreu nesta segunda-feira. Depois do crime, o suspeito fugiu e, até a publicação desta reportagem, permanecia foragido.
A polícia investiga o caso e realiza buscas para localizar o suspeito. As circunstâncias do assassinato e a dinâmica da fuga ainda são apuradas pelas autoridades.