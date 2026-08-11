O homem apontado pela polícia como responsável pelo assassinato de uma idosa de 70 anos, ocorrido nesta segunda-feira (10), estava fora do presídio durante uma saída temporária. Ele cumpria pena de 32 anos e 9 meses de prisão e permanece foragido após o crime.

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Em Samambaia Sul, no Distrito Federal, Leonardo Ferreira de Almeida, de 44 anos, também é apontado como responsável pelo assassinato da própria mãe adotiva e por estupros cometidos contra irmãs. Ele cumpria a pena em regime semiaberto e havia deixado o presídio na última quinta-feira (6).