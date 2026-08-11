Uma mulher de 40 anos, que trabalhava como profissional do sexo, foi acusada de homicídio após restos mortais de um homem de meia-idade serem encontrados dentro de recipientes de lixo.

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Segundo a Promotoria, o crime ocorreu na Alemanha e a vítima teria sido escolhida aleatoriamente. As autoridades investigam a possibilidade de o assassinato ter ocorrido durante um suposto ritual satânico.

Vítima teria sido escolhida aleatoriamente