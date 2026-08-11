Uma mulher de 40 anos, que trabalhava como profissional do sexo, foi acusada de homicídio após restos mortais de um homem de meia-idade serem encontrados dentro de recipientes de lixo.
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Segundo a Promotoria, o crime ocorreu na Alemanha e a vítima teria sido escolhida aleatoriamente. As autoridades investigam a possibilidade de o assassinato ter ocorrido durante um suposto ritual satânico.
Vítima teria sido escolhida aleatoriamente
De acordo com a acusação apresentada pela Promotoria, o homem teria sido selecionado sem uma relação prévia conhecida com a suspeita.
Os restos mortais foram localizados em recipientes de lixo, o que levou as autoridades a iniciar uma investigação para esclarecer as circunstâncias da morte e identificar a vítima.
Polícia investiga hipótese de ritual
Uma das linhas investigadas no caso é a possibilidade de o homicídio ter ocorrido durante um suposto ritual satânico. Até o momento, porém, essa hipótese é tratada pelas autoridades como uma linha de investigação e não como uma conclusão definitiva sobre a motivação do crime.
A mulher de 40 anos foi acusada formalmente pelo homicídio. A investigação deverá reunir novas evidências para esclarecer a dinâmica do crime, a motivação e as circunstâncias que levaram à morte do homem.
As autoridades ainda devem apresentar outras informações sobre o caso conforme o avanço da investigação.