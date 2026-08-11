A atriz Cleo Pires, de 43 anos, decidiu deixar a rotina da cidade grande para viver em meio à natureza. Ao lado do marido, o influenciador Leandro D’Lucca, ela adotou um estilo de vida mais tranquilo e passou a aproveitar longos períodos no campo.

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O casal vive em um sítio na Serra da Mantiqueira, em Passa Quatro, no interior de Minas Gerais. Cleo contou que a mudança trouxe uma rotina completamente diferente, marcada pelo contato com plantas, animais, amigos e atividades simples do dia a dia.