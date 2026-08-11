A atriz Cleo Pires, de 43 anos, decidiu deixar a rotina da cidade grande para viver em meio à natureza. Ao lado do marido, o influenciador Leandro D’Lucca, ela adotou um estilo de vida mais tranquilo e passou a aproveitar longos períodos no campo.
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O casal vive em um sítio na Serra da Mantiqueira, em Passa Quatro, no interior de Minas Gerais. Cleo contou que a mudança trouxe uma rotina completamente diferente, marcada pelo contato com plantas, animais, amigos e atividades simples do dia a dia.
Cleo Pires revela nova rotina no campo
Em entrevista à revista Caras, a atriz explicou como são seus dias longe dos grandes centros urbanos. Segundo ela, a rotina começa cedo e inclui cuidados com as plantas, animais e momentos de descanso.
“Morando aqui, eu acordo cedinho, olho minhas plantas, faço alguma coisa para comer. Tem dia que a gente vai na casa de algum amigo, vai à feira, cuida dos bichos. Também fico sem fazer nada, olhando para essa paisagem maravilhosa”, afirmou Cleo.
A atriz também destacou que a possibilidade de viver no campo trouxe uma mudança na forma como aproveita o tempo. Em vez de manter uma agenda constantemente movimentada, ela passou a valorizar períodos de tranquilidade e contato com a natureza.
Estabilidade financeira permitiu mudança
Cleo Pires também afirmou que a escolha de morar no campo está relacionada à estabilidade financeira que conquistou ao longo da carreira.
Com a organização das finanças, a atriz conseguiu alcançar uma situação que permite escolher com mais liberdade os trabalhos que deseja realizar. Dessa forma, ela pode passar períodos mais longos no sítio sem precisar manter uma rotina profissional intensa para arcar com as despesas.
A mudança representa, segundo o relato da atriz, uma nova fase pessoal, em que qualidade de vida, liberdade e contato com a natureza ganharam espaço na rotina ao lado do marido.