A Unitau (Universidade de Taubaté) divulgou uma nota de pesar pela morte de Lívia Berthoud, aluna do 10º semestre do curso de Direito, vítima de feminicídio nesta segunda-feira (10), em Pindamonhangaba.

No comunicado, a instituição classificou a morte da estudante como “precoce e brutal”, manifestou solidariedade aos familiares, amigos, colegas e professores e repudiou todas as formas de violência.

A universidade também destacou uma coincidência considerada simbólica e dolorosa: o assassinato de Lívia ocorreu no mesmo dia em que a Unitau iniciou a 46ª Semana Jurídica, que neste ano tem entre os principais temas os 20 anos da Lei Maria da Penha e o enfrentamento à violência contra a mulher.