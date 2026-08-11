Uma mulher foi morta a tiros pelo ex-companheiro enquanto estava em casa com a mãe. Segundo as informações divulgadas sobre o caso, o homem invadiu a residência e atirou contra a vítima. Depois do crime, ele tirou a própria vida.
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O caso aconteceu no Rio Grande do Sul. A vítima havia solicitado o divórcio e possuía uma medida protetiva contra o ex-companheiro, que já tinha antecedentes por lesão corporal e violência doméstica.
Crime aconteceu dentro da residência
De acordo com as informações iniciais, a mulher estava na própria casa acompanhada da mãe quando o ex-companheiro entrou no imóvel.
O homem teria efetuado disparos contra a vítima. A mãe dela presenciou o ataque.
Após matar a ex-companheira, o suspeito deixou a residência e tirou a própria vida.
Vítima tinha medida protetiva
Segundo as informações do caso, a mulher já havia buscado proteção contra o ex-companheiro. Ela tinha uma medida protetiva em vigor e havia iniciado o processo de divórcio.
O suspeito também possuía antecedentes relacionados a lesão corporal e violência doméstica, conforme os dados divulgados.
Polícia investiga o caso
As circunstâncias do crime são investigadas pelas autoridades. A polícia deverá apurar, entre outros pontos, as circunstâncias da invasão da residência e do ataque.
O caso reforça a importância da proteção às vítimas de violência doméstica, especialmente quando já existem registros de ameaças, agressões ou medidas protetivas. Novas informações poderão ser divulgadas pelas autoridades durante o andamento da investigação.