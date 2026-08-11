Uma mulher foi morta a tiros pelo ex-companheiro enquanto estava em casa com a mãe. Segundo as informações divulgadas sobre o caso, o homem invadiu a residência e atirou contra a vítima. Depois do crime, ele tirou a própria vida.

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O caso aconteceu no Rio Grande do Sul. A vítima havia solicitado o divórcio e possuía uma medida protetiva contra o ex-companheiro, que já tinha antecedentes por lesão corporal e violência doméstica.

Crime aconteceu dentro da residência