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FEMINICÍDIO

Mulher é morta pelo ex na frente da mãe

Por Da Redação | Rio Grande do Sul
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Mulher é morta pelo ex na frente da mãe
Mulher é morta pelo ex na frente da mãe

Uma mulher foi morta a tiros pelo ex-companheiro enquanto estava em casa com a mãe. Segundo as informações divulgadas sobre o caso, o homem invadiu a residência e atirou contra a vítima. Depois do crime, ele tirou a própria vida.

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O caso aconteceu no Rio Grande do Sul. A vítima havia solicitado o divórcio e possuía uma medida protetiva contra o ex-companheiro, que já tinha antecedentes por lesão corporal e violência doméstica.

Crime aconteceu dentro da residência

De acordo com as informações iniciais, a mulher estava na própria casa acompanhada da mãe quando o ex-companheiro entrou no imóvel.

O homem teria efetuado disparos contra a vítima. A mãe dela presenciou o ataque.

Após matar a ex-companheira, o suspeito deixou a residência e tirou a própria vida.

Vítima tinha medida protetiva

Segundo as informações do caso, a mulher já havia buscado proteção contra o ex-companheiro. Ela tinha uma medida protetiva em vigor e havia iniciado o processo de divórcio.

O suspeito também possuía antecedentes relacionados a lesão corporal e violência doméstica, conforme os dados divulgados.

Polícia investiga o caso

As circunstâncias do crime são investigadas pelas autoridades. A polícia deverá apurar, entre outros pontos, as circunstâncias da invasão da residência e do ataque.

O caso reforça a importância da proteção às vítimas de violência doméstica, especialmente quando já existem registros de ameaças, agressões ou medidas protetivas. Novas informações poderão ser divulgadas pelas autoridades durante o andamento da investigação.

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