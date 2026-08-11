Autoridades encontraram mais de 50 corpos armazenados de forma inadequada em uma funerária na quinta-feira (6). Os cadáveres estavam em diferentes estágios de decomposição. A descoberta ocorreu após moradores da região relatarem às autoridades um forte mau cheiro que vinha do estabelecimento havia aproximadamente um mês.

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A funerária South Chicago Chapel, localizada em Illinois, nos Estados Unidos, foi interditada após a fiscalização. De acordo com as autoridades, os corpos estavam armazenados em condições consideradas inadequadas.

Corpos estavam em diferentes estágios de decomposição