Autoridades encontraram mais de 50 corpos armazenados de forma inadequada em uma funerária na quinta-feira (6). Os cadáveres estavam em diferentes estágios de decomposição. A descoberta ocorreu após moradores da região relatarem às autoridades um forte mau cheiro que vinha do estabelecimento havia aproximadamente um mês.
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A funerária South Chicago Chapel, localizada em Illinois, nos Estados Unidos, foi interditada após a fiscalização. De acordo com as autoridades, os corpos estavam armazenados em condições consideradas inadequadas.
Corpos estavam em diferentes estágios de decomposição
Após a descoberta, uma equipe do Instituto Médico Legal iniciou o trabalho de identificação dos mortos e de análise da documentação relacionada aos corpos.
“A equipe está avaliando as condições dos restos mortais, buscando documentação referente à identificação dos falecidos, bem como certidões de óbito”, informou o Instituto Médico Legal em comunicado.
Segundo o órgão, o procedimento poderá levar vários dias. O objetivo é identificar os falecidos e garantir que cada corpo tenha o destino adequado.
Donos não foram localizados
Os responsáveis pela funerária não foram encontrados pelas autoridades. A diretora do estabelecimento teve a licença cassada após o caso.
O histórico da empresa também passou a ser analisado pelas autoridades. Em 2024, o marido da diretora havia perdido a própria licença para atuar no setor após ser acusado de má conduta profissional.
O Departamento de Regulação Financeira e Profissional de Illinois informou que recebeu a denúncia sobre as condições da funerária na sexta-feira (31 de julho) e iniciou imediatamente o processo de fiscalização.
Autoridades investigam o caso
Em nota, o departamento lamentou a situação e afirmou que as famílias precisam ter a garantia de que seus familiares mortos serão tratados com dignidade.
“Toda família merece a garantia de que seu ente querido será tratado com dignidade, cuidado e respeito”, afirmou o órgão.
As autoridades continuam trabalhando para identificar os corpos, verificar a documentação e esclarecer as circunstâncias que levaram ao armazenamento inadequado dos cadáveres.
O caso chamou a atenção das autoridades locais pela quantidade de corpos encontrados e pelas condições em que estavam mantidos dentro da funerária.