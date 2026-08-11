Quatro dias após deixar a cadeia, um homem de 28 anos foi preso novamente, desta vez suspeito de feminicídio. Segundo a polícia, João Pedro da Silva Barroso teria enforcado, quebrado as duas pernas e batido repetidamente a cabeça da namorada contra o chão na noite desta segunda-feira (10).
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O crime ocorreu na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. A vítima foi identificada como Isabella Fonseca Barbosa, de 32 anos. De acordo com a Polícia Militar, um vigilante presenciou uma discussão entre o casal na Rua Dr. Fabrício Vampré.
Poucos minutos depois, ainda segundo a PM, a testemunha viu João Pedro correndo sozinho pela região. Nas proximidades do local onde o casal havia sido visto, o vigilante encontrou o corpo de Isabella dentro de uma casa abandonada.
Moradores forneceram à polícia imagens de câmeras de segurança que, conforme registrado no boletim de ocorrência, mostram o casal caminhando pela rua e, posteriormente, o suspeito deixando o local correndo.
Suspeito foi encontrado com documentos e celular
Após fugir, João Pedro foi localizado por policiais na Rua Gândavo, entre as ruas Doutor Márcio Cardim e Botucatu. Durante a abordagem, os agentes encontraram com ele o documento pessoal de Isabella e um celular.
Segundo a Polícia Militar, o homem confessou o crime. Aos policiais, ele afirmou que havia deixado a cadeia quatro dias antes, após responder por uma acusação de furto.
O suspeito relatou ainda que, depois de sair da prisão, reencontrou Isabella e os dois retomaram o relacionamento. Segundo a versão apresentada por ele, uma discussão terminou em agressão e morte.
Homem alegou que temia ser atacado
Ainda de acordo com a polícia, João Pedro afirmou que matou a namorada porque acreditava que ela iria atacá-lo.
O homem teria relatado que enforcou a vítima e bateu a cabeça dela contra o chão várias vezes. Também teria dito que quebrou as pernas da mulher porque acreditava que, caso ela permanecesse em condições de se movimentar, poderia se levantar e atacá-lo.
A ocorrência foi registrada como feminicídio, e o caso deverá ser investigado pelas autoridades para esclarecer a dinâmica do crime e as circunstâncias que levaram à morte da vítima.
Vítima era natural de Pernambuco
Isabella Fonseca Barbosa, de 32 anos, era natural de Pernambuco. Em uma rede social, ela informava ter formação na área de Sistemas para Internet, obtida em uma universidade de João Pessoa.
Na mesma plataforma, Isabella também informava que buscava uma oportunidade de recolocação no mercado de trabalho.