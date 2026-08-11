Uma mulher de 36 anos, identificada como Tatiane Alves, foi morta a facadas na noite desta segunda-feira (10) após uma discussão com o companheiro. A vítima estava grávida de dois meses e morreu ainda no local.

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O crime aconteceu por volta das 20h30, dentro de uma residência no bairro Alto Santo Antônio, em Juiz de Fora (MG). Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, Tatiane foi atingida no pescoço, na coxa, no abdômen e no tórax.

Sobrinhos presenciaram o crime