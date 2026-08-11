Uma mulher de 36 anos, identificada como Tatiane Alves, foi morta a facadas na noite desta segunda-feira (10) após uma discussão com o companheiro. A vítima estava grávida de dois meses e morreu ainda no local.
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O crime aconteceu por volta das 20h30, dentro de uma residência no bairro Alto Santo Antônio, em Juiz de Fora (MG). Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, Tatiane foi atingida no pescoço, na coxa, no abdômen e no tórax.
Sobrinhos presenciaram o crime
De acordo com as informações apuradas pela polícia, dois sobrinhos de Tatiane, de 3 e 7 anos, estavam na residência e presenciaram a agressão.
Testemunhas relataram que Tatiane e o companheiro, identificado como Wesley Robert dos Santos Domingos, também de 36 anos, haviam discutido antes do ataque.
Após o crime, Wesley teria deixado o imóvel e fugido. Ele foi localizado posteriormente pela Polícia Militar em outro bairro e preso.
Mulher estava grávida de dois meses
Familiares contaram que Tatiane havia conseguido realizar o sonho de ser mãe depois de anos de espera. A gravidez estava no segundo mês.
A faca utilizada no crime foi apreendida pelas autoridades. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias do crime e a motivação da agressão.