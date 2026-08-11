12 de agosto de 2026
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LUTO

Adeus, Beatriz; aos 62 anos, deixa família de luto no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Beatriz de Mello Silva
Beatriz de Mello Silva

Beatriz de Mello Silva morreu aos 62 anos nesta última segunda-feira (10), em Jacareí. Ela foi sepultada na tarde desta terça-feira (11), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

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Sempre alegre e de bem com a vida, Beatriz deixará importante lição de vida aos amigos e familiares. No entanto, esse momento é de tristeza e homenagens nas redes sociais.

Angelita Lopes lamentou bastante. "Descanse em Paz amiga fico com lembranças boas lindas que passamos juntas e último encontro no mercado", escreveu.

Walcerly Correa também se manifestou. "Siga na paz, Beatriz. Deus preparou um lugar cheio de amor para você...siga em paz...", afirmou.

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