11 de agosto de 2026
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SEGURANÇA

Câmeras ajudam a localizar carro ligado a golpe em Taubaté

Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Câmeras ajudaram na ação
Câmeras ajudaram na ação

Um veículo apontado como utilizado em um golpe de estelionato contra uma idosa de 72 anos foi localizado pela Guarda Civil Municipal de Taubaté nesta terça-feira (11), após um alerta emitido pelo sistema de monitoramento da cidade.

Segundo a Prefeitura, o caso começou a ser acompanhado depois de uma ocorrência registrada no início de julho. A partir das informações levantadas, a Divisão de Estratégia, Inteligência e Análise da GCM identificou um Honda Civic preto, ano 2018, relacionado ao crime e cadastrou a placa nos sistemas de monitoramento.

Nesta terça-feira, o automóvel entrou em Taubaté pela avenida Dom Pedro I, na região do Barreiro, depois de acessar o município a partir da Rodovia Presidente Dutra. As câmeras do Centro de Gestão Integrada reconheceram o veículo e emitiram um alerta para as equipes.

O deslocamento passou a ser acompanhado até que os agentes realizassem a abordagem no cruzamento da avenida Bandeirantes com a avenida Walther Thaumaturgo.

Três pessoas estavam no carro. Durante a consulta dos dados dos abordados, os agentes identificaram registros relacionados aos crimes de estelionato e furto.

Os três foram encaminhados à delegacia, onde a ocorrência foi apresentada. A vítima do golpe também compareceu à unidade policial e, segundo as informações divulgadas, reconheceu os envolvidos como participantes da ação criminosa.

Monitoramento integrado

A localização do veículo também contou com informações compartilhadas pela Central Regional de Inteligência e Monitoramento, sistema que permite a troca de dados entre municípios sobre automóveis relacionados a ocorrências.

De acordo com o balanço divulgado pela administração municipal, a GCM de Taubaté realizou 3.678 abordagens no primeiro semestre deste ano. As ações resultaram em 133 detenções, 45 capturas de procurados pela Justiça e 25 veículos recuperados.

Atualmente, 2.662 câmeras estão conectadas ao Centro de Gestão Integrada e auxiliam no monitoramento e nas ações de segurança do município.

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