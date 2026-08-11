Um veículo apontado como utilizado em um golpe de estelionato contra uma idosa de 72 anos foi localizado pela Guarda Civil Municipal de Taubaté nesta terça-feira (11), após um alerta emitido pelo sistema de monitoramento da cidade.
Segundo a Prefeitura, o caso começou a ser acompanhado depois de uma ocorrência registrada no início de julho. A partir das informações levantadas, a Divisão de Estratégia, Inteligência e Análise da GCM identificou um Honda Civic preto, ano 2018, relacionado ao crime e cadastrou a placa nos sistemas de monitoramento.
Nesta terça-feira, o automóvel entrou em Taubaté pela avenida Dom Pedro I, na região do Barreiro, depois de acessar o município a partir da Rodovia Presidente Dutra. As câmeras do Centro de Gestão Integrada reconheceram o veículo e emitiram um alerta para as equipes.
O deslocamento passou a ser acompanhado até que os agentes realizassem a abordagem no cruzamento da avenida Bandeirantes com a avenida Walther Thaumaturgo.
Três pessoas estavam no carro. Durante a consulta dos dados dos abordados, os agentes identificaram registros relacionados aos crimes de estelionato e furto.
Os três foram encaminhados à delegacia, onde a ocorrência foi apresentada. A vítima do golpe também compareceu à unidade policial e, segundo as informações divulgadas, reconheceu os envolvidos como participantes da ação criminosa.
Monitoramento integrado
A localização do veículo também contou com informações compartilhadas pela Central Regional de Inteligência e Monitoramento, sistema que permite a troca de dados entre municípios sobre automóveis relacionados a ocorrências.
De acordo com o balanço divulgado pela administração municipal, a GCM de Taubaté realizou 3.678 abordagens no primeiro semestre deste ano. As ações resultaram em 133 detenções, 45 capturas de procurados pela Justiça e 25 veículos recuperados.
Atualmente, 2.662 câmeras estão conectadas ao Centro de Gestão Integrada e auxiliam no monitoramento e nas ações de segurança do município.