Um veículo apontado como utilizado em um golpe de estelionato contra uma idosa de 72 anos foi localizado pela Guarda Civil Municipal de Taubaté nesta terça-feira (11), após um alerta emitido pelo sistema de monitoramento da cidade.

Segundo a Prefeitura, o caso começou a ser acompanhado depois de uma ocorrência registrada no início de julho. A partir das informações levantadas, a Divisão de Estratégia, Inteligência e Análise da GCM identificou um Honda Civic preto, ano 2018, relacionado ao crime e cadastrou a placa nos sistemas de monitoramento.

Nesta terça-feira, o automóvel entrou em Taubaté pela avenida Dom Pedro I, na região do Barreiro, depois de acessar o município a partir da Rodovia Presidente Dutra. As câmeras do Centro de Gestão Integrada reconheceram o veículo e emitiram um alerta para as equipes.