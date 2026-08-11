11 de agosto de 2026
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Adeus, Cecília, 100 anos; confira obituário da Urbam em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Adeus, Cecília, 100 anos; confira obituário da Urbam em SJC
Adeus, Cecília, 100 anos; confira obituário da Urbam em SJC

CECILIA ANTUNES NASCIMENTO

Idade: 100
Data de falecimento: 11/08/2026

Velório:
DIRETO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 12/08/2026 10:00

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JONAS ALVES

Idade: 66
Data de falecimento: 08/08/2026

Velório:
DIRETO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 12/08/2026 09:30

MARIA APARECIDA ALVES PAIVA

Idade: 77
Data de falecimento: 11/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 12/08/2026 09:00

MARIA IZABEL DOS SANTOS

Idade: 78
Data de falecimento: 11/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 12/08/2026 08:30

CLAUDINEI RAYMUNDO DA SILVA

Idade: 67
Data de falecimento: 11/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 11/08/2026 16:30

ANTONIO DUTRA DONIZETTI

Idade: 70
Data de falecimento: 11/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 11/08/2026 16:30

JOSÉ RICARDO KERN

Idade: 60
Data de falecimento: 09/08/2026

Velório:
IG. EVANG. PENT. VOZ DA PROFECIA - ST INÊS, SJC

Sepultamento:
CEMITERIO GETHSEMANI/S.PAULO-SP - 11/08/2026 16:00

MARINA RODRIGUES LIMA

Idade: 102
Data de falecimento: 11/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 11/08/2026 16:00

AMANDA DA SILVA KERN

Idade: 31
Data de falecimento: 09/08/2026

Velório:
IG. EVANG. PENT. VOZ DA PROFECIA - ST INÊS, SJC

Sepultamento:
CEMITERIO GETHSEMANI/S.PAULO-SP - 11/08/2026 16:00

ELPIDIO FRANCISCO DA SILVA

Idade: 92
Data de falecimento: 10/08/2026

Velório:
URBAM SALA 2 - 11/08/2026 das 06:00 às 15:00

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 11/08/2026 15:00

RITA DE CASSIA DIAS DE OLIVEIRA

Idade: 49
Data de falecimento: 09/08/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CEMITERIO PARQUE DAS FLORES/SJC/SP - 11/08/2026 15:00

WALTER ALFREDO SARIEGO NILSON

Idade: 79
Data de falecimento: 10/08/2026

Velório:
MEMORIAL BOM RETIRO/VELÓRIO

Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC - 11/08/2026 15:00

OSCAR NOKITI INAFUKO

Idade: 78
Data de falecimento: 09/08/2026

Velório:
DIRETO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 11/08/2026 15:00

BENEDITO EVARISTO DOS SANTOS

Idade: 86
Data de falecimento: 10/08/2026

Velório:
VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP

Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC - 11/08/2026 15:00

EARL METS JR

Idade: 94
Data de falecimento: 10/08/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CEMITERIO PARQUE DAS FLORES/SJC/SP - 11/08/2026 14:00

CLAUDIO HENRIQUE PANSARDIS

Idade: 58
Data de falecimento: 10/08/2026

Velório:
URBAM SALA 3 - 11/08/2026 das 08:00 às 14:00

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 11/08/2026 14:00

JOSE DOMINGOS DE SOUZA

Idade: 73
Data de falecimento: 10/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 11/08/2026 14:00

JOSE ROBERTO RODRIGUES ALVES

Idade: 73
Data de falecimento: 10/08/2026

Velório:
HORTO SÃO DIMAS

Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 11/08/2026 14:00

MARIA DE LOURDES SANTOS CAMPOS

Idade: 71
Data de falecimento: 10/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 11/08/2026 13:30

JOAO PINTO BRAGA

Idade: 64
Data de falecimento: 10/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 11/08/2026 13:00

VALTER FRANCISCO DA SILVA

Idade: 74
Data de falecimento: 10/08/2026

Velório:
MONTEIRO LOBATO

Sepultamento:
CEM. MUN. DE MONTEIRO LOBATO/SP - 11/08/2026 13:00

HILDA MARIA FERNANDES

Idade: 77
Data de falecimento: 10/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 11/08/2026 10:30

LUIZ PEREIRA DA SILVA

Idade: 82
Data de falecimento: 10/08/2026

Velório:
DIRETO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 11/08/2026 09:00

BRUNA GONÇALVES BATISTA MACHADO

Idade: 30
Data de falecimento: 10/08/2026

Velório:
URBAM SALA 6 - 10/08/2026 das 17:00 às 09:00

Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 11/08/2026 09:00

OLENCA MARIA DE MELO VILELA

Idade: 76
Data de falecimento: 10/08/2026

Velório:
NAO INFORMADO

Sepultamento:
CEMITERIO PQ JARDIM DO CEU/POUSO ALEGRE - 11/08/2026 08:00

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