CECILIA ANTUNES NASCIMENTO
Idade: 100
Data de falecimento: 11/08/2026
Velório:
DIRETO
Velório:
DIRETO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 12/08/2026 09:30
MARIA APARECIDA ALVES PAIVA
Idade: 77
Data de falecimento: 11/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 12/08/2026 09:00
MARIA IZABEL DOS SANTOS
Idade: 78
Data de falecimento: 11/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 12/08/2026 08:30
CLAUDINEI RAYMUNDO DA SILVA
Idade: 67
Data de falecimento: 11/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 11/08/2026 16:30
ANTONIO DUTRA DONIZETTI
Idade: 70
Data de falecimento: 11/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 11/08/2026 16:30
JOSÉ RICARDO KERN
Idade: 60
Data de falecimento: 09/08/2026
Velório:
IG. EVANG. PENT. VOZ DA PROFECIA - ST INÊS, SJC
Sepultamento:
CEMITERIO GETHSEMANI/S.PAULO-SP - 11/08/2026 16:00
MARINA RODRIGUES LIMA
Idade: 102
Data de falecimento: 11/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 11/08/2026 16:00
AMANDA DA SILVA KERN
Idade: 31
Data de falecimento: 09/08/2026
Velório:
IG. EVANG. PENT. VOZ DA PROFECIA - ST INÊS, SJC
Sepultamento:
CEMITERIO GETHSEMANI/S.PAULO-SP - 11/08/2026 16:00
ELPIDIO FRANCISCO DA SILVA
Idade: 92
Data de falecimento: 10/08/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 11/08/2026 das 06:00 às 15:00
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 11/08/2026 15:00
RITA DE CASSIA DIAS DE OLIVEIRA
Idade: 49
Data de falecimento: 09/08/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMITERIO PARQUE DAS FLORES/SJC/SP - 11/08/2026 15:00
WALTER ALFREDO SARIEGO NILSON
Idade: 79
Data de falecimento: 10/08/2026
Velório:
MEMORIAL BOM RETIRO/VELÓRIO
Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC - 11/08/2026 15:00
OSCAR NOKITI INAFUKO
Idade: 78
Data de falecimento: 09/08/2026
Velório:
DIRETO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 11/08/2026 15:00
BENEDITO EVARISTO DOS SANTOS
Idade: 86
Data de falecimento: 10/08/2026
Velório:
VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP
Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC - 11/08/2026 15:00
EARL METS JR
Idade: 94
Data de falecimento: 10/08/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMITERIO PARQUE DAS FLORES/SJC/SP - 11/08/2026 14:00
CLAUDIO HENRIQUE PANSARDIS
Idade: 58
Data de falecimento: 10/08/2026
Velório:
URBAM SALA 3 - 11/08/2026 das 08:00 às 14:00
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 11/08/2026 14:00
JOSE DOMINGOS DE SOUZA
Idade: 73
Data de falecimento: 10/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 11/08/2026 14:00
JOSE ROBERTO RODRIGUES ALVES
Idade: 73
Data de falecimento: 10/08/2026
Velório:
HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 11/08/2026 14:00
MARIA DE LOURDES SANTOS CAMPOS
Idade: 71
Data de falecimento: 10/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 11/08/2026 13:30
JOAO PINTO BRAGA
Idade: 64
Data de falecimento: 10/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 11/08/2026 13:00
VALTER FRANCISCO DA SILVA
Idade: 74
Data de falecimento: 10/08/2026
Velório:
MONTEIRO LOBATO
Sepultamento:
CEM. MUN. DE MONTEIRO LOBATO/SP - 11/08/2026 13:00
HILDA MARIA FERNANDES
Idade: 77
Data de falecimento: 10/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 11/08/2026 10:30
LUIZ PEREIRA DA SILVA
Idade: 82
Data de falecimento: 10/08/2026
Velório:
DIRETO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 11/08/2026 09:00
BRUNA GONÇALVES BATISTA MACHADO
Idade: 30
Data de falecimento: 10/08/2026
Velório:
URBAM SALA 6 - 10/08/2026 das 17:00 às 09:00
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 11/08/2026 09:00
OLENCA MARIA DE MELO VILELA
Idade: 76
Data de falecimento: 10/08/2026
Velório:
NAO INFORMADO
Sepultamento:
CEMITERIO PQ JARDIM DO CEU/POUSO ALEGRE - 11/08/2026 08:00