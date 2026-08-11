Em 2023, quando o Congresso aprovou a Emenda Constitucional da reforma tributária, o discurso oficial foi de que o Brasil finalmente abandonaria um dos sistemas fiscais mais complexos do mundo. Simplificação, neutralidade, fim da guerra fiscal: essas eram as palavras de ordem. Três anos depois, com a fase de regulamentação em curso e as primeiras obrigações já em vigor, é hora de perguntar, com honestidade: estamos cumprindo essa promessa, ou estamos apenas trocando um problema por outro?

Os números não deixam muita margem para otimismo. Segundo o ex-secretário da Receita Federal Everardo Maciel, a Constituição brasileira hoje abriga 653 normas tributárias, contra apenas 144 no texto original de 1988. A reforma que deveria enxugar esse emaranhado normativo, na prática, adicionou mais uma camada sobre ele. A regulamentação que tramita em Brasília já soma centenas de artigos, um volume que qualquer pequeno ou médio empresário terá dificuldade de acompanhar sem contratar consultoria especializada.

Há um segundo problema, talvez ainda mais grave: o das exceções. Estudos do Ipea mostram que quanto maior o número de tratamentos diferenciados concedidos a setores específicos, menores os ganhos de PIB, produtividade e emprego. Mesmo assim, o texto em discussão no Congresso segue acumulando pedidos de regimes especiais. Mais de setenta economistas e empresários já assinaram manifesto público pedindo que se pare por aí, alegando que "o limite razoável já foi alcançado ou mesmo ultrapassado". A indústria, que representa 11% do PIB mas responde por quase 30% da carga tributária, reclama que o excesso de exceções concedidas a outros setores esvaziou boa parte do ganho de competitividade que lhe foi prometido.