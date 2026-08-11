O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), enviou à Câmara nessa terça-feira (11) o projeto que pede autorização para o município parcelar em 360 vezes (30 anos) as dívidas com o governo federal, com base na PEC dos Precatórios. O principal foco é o débito referente às parcelas não pagas do empréstimo junto ao CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina), que já passa de R$ 330 milhões.

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O projeto prevê ainda que, além do parcelamento, a Prefeitura poderia pagar parte da dívida de outras duas formas. Uma delas seria com a cessão de imóveis do município para o governo federal, que poderia ser usada para abater até 20% do valor. A proposta enviada à Câmara lista 13 imóveis, avaliados em R$ 59,7 milhões, que poderiam ser transferidos para a União.