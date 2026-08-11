O transporte público de São José dos Campos alcançou um novo marco em junho. O serviço recebeu 666 pontos na pesquisa Indsat (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos), o resultado coloca o sistema no grupo de serviços municipais com alto grau de satisfação e supera com folga a média das cidades de grande porte, de 479 pontos.

A avaliação dos moradores acompanha um período de transformação do transporte coletivo da cidade, marcado pela incorporação de tecnologia, ampliação da oferta, modernização da frota e criação de novas alternativas de deslocamento. O resultado atual também ultrapassa a maior pontuação registrada anteriormente, de 662 pontos, alcançada em janeiro de 2023.

A mudança pode ser percebida na própria oferta do serviço. Desde junho, 13 linhas passaram a operar 24 horas por dia, enquanto outras 15 tiveram seus horários ampliados durante a madrugada. Ao todo, a medida acrescentou 55 viagens diárias e passou a garantir transporte durante toda a noite, inclusive aos finais de semana e feriados.

A rede também ganhou novas conexões. As linhas 066 e 082 passaram a atender novos trajetos, enquanto outras linhas receberam reforço de frota, alterações de itinerário e aumento no número de partidas, acompanhando o crescimento dos bairros e as necessidades de deslocamento pela cidade.

E a expansão continua. A partir de 10 de agosto, as linhas 201, 206, 240, 244 e 340 terão novos atendimentos na região leste, com mais veículos e viagens. Na linha 340, serão acrescentadas 20 viagens, além da ampliação da operação aos sábados e domingos durante todo o dia.

A modernização também está presente na frota. São José já conta com 20 ônibus elétricos e 12 VLPs (Veículos Leves sobre Pneus) em circulação na Linha Verde. Os veículos elétricos proporcionam viagens mais silenciosas e confortáveis e contribuem para uma mobilidade mais sustentável.

Na Linha Verde, a tecnologia também está presente no monitoramento do corredor. O sistema recebeu 22 câmeras inteligentes instaladas nos semáforos e conectadas ao CSI (Centro de Segurança e Inteligência), auxiliando na fiscalização, no acompanhamento da operação e na regularidade das viagens.

Para facilitar a rotina dos passageiros, os horários podem ser consultados pelos aplicativos Cittamobi, Moovit e Google Maps. Já o Bilhete Único permite integração entre linhas e também com o sistema de bicicletas compartilhadas, ampliando as possibilidades para completar os trajetos.

O transporte coletivo ocupa um papel importante na rotina dos moradores. Segundo a pesquisa, o trabalho é o principal motivo dos deslocamentos para 71,2% dos entrevistados, seguido por estudos, com 7%, saúde, com 6%, e passeios, com 4,8%. Entre as mulheres, 38,2% utilizam o transporte público.

A avaliação foi realizada com 600 moradores de São José dos Campos com 16 anos ou mais, considerando margem de erro de quatro pontos percentuais e intervalo de confiança de 95%.

A maior nota da série histórica mostra que a modernização do transporte público já é percebida por quem utiliza o serviço no dia a dia. Com mais horários, novas linhas, tecnologia e uma frota cada vez mais sustentável, São José amplia as alternativas de deslocamento e prepara o sistema para acompanhar as necessidades de uma cidade que continua crescendo.