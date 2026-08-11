Os alertas do Cemaden para os efeitos do El Niño ganham importância no Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira após o fenômeno atingir intensidade forte em agosto e apresentar alta probabilidade de chegar à categoria muito forte entre setembro e outubro de 2026. Segundo o pesquisador Giovanni Dolif, o Sudeste pode alternar períodos de tempo seco e muito quente com episódios de tempestades intensas.

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O cenário exige preparação de prefeituras, Defesas Civis e moradores, principalmente em cidades com áreas sujeitas a alagamentos, enchentes e deslizamentos. Ao mesmo tempo, períodos prolongados de calor e pouca chuva podem aumentar a preocupação com abastecimento de água, agricultura, vegetação e incêndios.