A Prefeitura de Jacareí segue investindo na ampliação e modernização da estrutura da Santa Casa para oferecer um atendimento cada vez mais ágil e qualificado à população. As melhorias mais recentes incluem a entrega de um novo laboratório de análises clínicas e a abertura de novos leitos de internação, resultado da reorganização de diferentes espaços do hospital.

O laboratório de análises clínicas passou por uma reforma completa, com investimento de aproximadamente R$ 250 mil. O novo ambiente é mais amplo, moderno e equipado com tecnologia que proporciona maior agilidade no processamento dos exames, reduzindo o tempo de liberação dos resultados e contribuindo para um diagnóstico mais rápido e para o início oportuno do tratamento dos pacientes.

Com a transferência do laboratório para um novo espaço, a antiga área foi totalmente reformada e adaptada para receber seis novos leitos de internação. Além disso, a reorganização de outros setores do hospital permitiu a criação de mais cinco leitos, ampliando ainda mais a capacidade de atendimento.

Desde o início de 2025, a Santa Casa já abriu 40 novos leitos, passando de 137 para 177 leitos disponíveis, um aumento de quase 30% na capacidade de internação da unidade.

A ampliação reforça o compromisso da Prefeitura de Jacareí e da Santa Casa em fortalecer a rede hospitalar, garantindo mais estrutura, eficiência e qualidade na assistência prestada aos pacientes.