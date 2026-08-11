A Prefeitura de São José dos Campos dá continuidade à obra de contenção de erosão no Jardim Aquarius, na região oeste da cidade. A intervenção começou em abril de 2026, após uma vistoria técnica.

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Os trabalhos ocorrem na saída da tubulação responsável pela travessia dos córregos Senhorinha e Serimbura, sob a rodovia Presidente Dutra, em um trecho próximo à alça de acesso à marginal e à avenida Comendador Vicente de Paula Penido. Além de conter a erosão, a obra tem como objetivo restabelecer condições adequadas de drenagem e estabilizar o terreno e garantir maior segurança no entorno.

A obra