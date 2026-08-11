11 de agosto de 2026
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INFRAESTRUTURA

SJC: Obra no Jd. Aquarius terá muro de 30 m para conter erosão

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMSJC
Obra deve evitar avanço de erosão na região
Obra deve evitar avanço de erosão na região

A Prefeitura de São José dos Campos dá continuidade à obra de contenção de erosão no Jardim Aquarius, na região oeste da cidade. A intervenção começou em abril de 2026, após uma vistoria técnica.

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Os trabalhos ocorrem na saída da tubulação responsável pela travessia dos córregos Senhorinha e Serimbura, sob a rodovia Presidente Dutra, em um trecho próximo à alça de acesso à marginal e à avenida Comendador Vicente de Paula Penido. Além de conter a erosão, a obra tem como objetivo restabelecer condições adequadas de drenagem e estabilizar o terreno e garantir maior segurança no entorno.

A obra

No local, está sendo construído um muro de arrimo em gabião. Em um dos lados, a estrutura terá aproximadamente 8 metros de extensão e 4 metros de altura. No lado oposto, serão cerca de 30 metros de extensão, também com 4 metros de altura.

As canaletas, a escada hidráulica e a ala de lançamento também estão sendo recuperadas, pois foram afetadas pelo processo erosivo. 

A expectativa é de que a obra seja realizada durante o período de estiagem com conclusão até outubro deste ano, antes do período de maior intensidade das chuvas.

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