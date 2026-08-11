O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos está com 83 vagas abertas para pedreiros e auxiliares de pedreiro. As oportunidades são para atividades relacionadas à construção civil, reformas e manutenção de obras. Do total, são 63 vagas para pedreiro e 20 para auxiliar de pedreiro.

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Oportunidades

Para auxiliar de pedreiro, as vagas são para profissionais que irão atuar na preparação de massas, transporte de materiais, organização do canteiro de obras, limpeza das áreas de trabalho e auxílio na execução de serviços gerais. As ofertas exigem ensino médio completo e experiência na função.