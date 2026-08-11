O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos está com 83 vagas abertas para pedreiros e auxiliares de pedreiro. As oportunidades são para atividades relacionadas à construção civil, reformas e manutenção de obras. Do total, são 63 vagas para pedreiro e 20 para auxiliar de pedreiro.
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Oportunidades
Para auxiliar de pedreiro, as vagas são para profissionais que irão atuar na preparação de massas, transporte de materiais, organização do canteiro de obras, limpeza das áreas de trabalho e auxílio na execução de serviços gerais. As ofertas exigem ensino médio completo e experiência na função.
Já para pedreiro, há oportunidades com diferentes atribuições. Algumas vagas envolvem serviços de alvenaria, reboco, contrapiso, instalações e acabamentos. Também há postos para profissionais que atuarão com assentamento de blocos, execução de reboco, calçadas e arremates com argamassa e concreto.
Há ainda uma vaga para pedreiro voltada à manutenção de bases de adutora, casa de máquinas, obras civis em barragem, casas de operadores e telhados. Para essa oportunidade, é necessário ter disponibilidade para viajar.
A lista atualizada de oportunidades do PAT pode ser consultada no site oficial da Prefeitura.
Como se candidatar
Para concorrer às vagas, o candidato deve comparecer à sede do PAT portando os documentos necessários. O atendimento é realizado na Praça Afonso Pena, nº 175, no Centro de São José dos Campos, de segunda a sexta-feira, até as 16h ou até a última senha.