O Padre Fábio de Melo participa do Acampamento de Cura Interior, de 14 a 16 de agosto, em Cachoeira Paulista. Inspirado no tema “Pela Verdade sereis curados”, o evento reúne fiéis para momentos de reflexão sobre fé, sofrimento, reconciliação e vida espiritual. Estão previstas missas, pregações, orações e adoração ao Santíssimo Sacramento durante a programação.

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Também participam do encontro os padres Adriano Zandoná e Mário Sartori, além de Rogerinha Moreira, Claudia Guedes, Luzia Santiago e Diác. Waldir. Ao longo dos três dias, os convidados conduzem diferentes momentos do programa.