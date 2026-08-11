O Padre Fábio de Melo participa do Acampamento de Cura Interior, de 14 a 16 de agosto, em Cachoeira Paulista. Inspirado no tema “Pela Verdade sereis curados”, o evento reúne fiéis para momentos de reflexão sobre fé, sofrimento, reconciliação e vida espiritual. Estão previstas missas, pregações, orações e adoração ao Santíssimo Sacramento durante a programação.
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Também participam do encontro os padres Adriano Zandoná e Mário Sartori, além de Rogerinha Moreira, Claudia Guedes, Luzia Santiago e Diác. Waldir. Ao longo dos três dias, os convidados conduzem diferentes momentos do programa.
O Pe. Fábio de Melo realiza pregações e celebra as missas agendadas para sábado(15) e domingo (16). Entre os temas que serão abordados por ele estão “As febres que nos privam de conhecer a verdade”, “A causa das emoções feridas” e “Depois da verdade, o Senhor renova todas as coisas”.
No domingo, o Pe. Adriano Zandoná conduz a Adoração e uma pregação sobre a restauração da identidade, enquanto o Pe. Mário Sartori participa de celebrações, pregação e Adoração ao longo do encontro.
O acampamento tem entrada gratuita e é aberto ao público. A programação será realizada na sede da Comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, no Santuário, no Centro de Evangelização e no Rincão.
Confira a programação
Sexta-feira (14)
Santuário
16h — Santa Missa, com Pe. Mário Sartori
17h30 — Intervalo
Rincão
20h — Noite Oracional, com Rogerinha Moreira
21h27 — Encerramento
Sábado (15)
Centro de Evangelização
8h — Cânticos, com Rogerinha e Claudia Guedes
8h20 — Oração, com Luzia Santiago
8h50 — Pregação, com Pe. Fábio de Melo
Tema: “As febres que nos privam de conhecer a verdade”
10h — Intervalo
10h30 — Cânticos, com Rogerinha e Claudia Guedes
10h45 — Pregação, com Pe. Fábio de Melo
Tema: “A causa das emoções feridas”
11h57 — Intervalo
14h — Cânticos, com Rogerinha
14h20 — Pregação, com Pe. Mário Sartori
15h30 — Intervalo
16h — Santa Missa, com Pe. Fábio de Melo
18h — Intervalo
Rincão
21h — Adoração, com Pe. Mário Sartori e Diác. Waldir
22h27 — Encerramento
Domingo (16)
Centro de Evangelização
8h — Cânticos, com Rogerinha
8h20 — Adoração, com Pe. Adriano Zandoná
9h15 — Pregação, com Pe. Adriano Zandoná
Tema: “Deus quer curar e restaurar sua identidade verdadeira!”
10h30 — Intervalo
11h — Cânticos, com Rogerinha
11h15 — Pregação, com Pe. Fábio de Melo
Tema: “Depois da verdade, o Senhor renova todas as coisas”
12h30 — Intervalo
15h — Santa Missa, com Pe. Fábio de Melo
16h57 — Encerramento