A Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu dois adolescentes suspeitos de furtar fios de cobre da rede elétrica em Tremembé. A ocorrência foi registrada na madrugada de segunda-feira (10) e flagrada por câmeras de segurança do COI (Centro de Operações Integradas).
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As imagens mostram o grupo puxando e cortando a fiação elétrica na rua Poços de Caldas. O sistema de monitoramento também registrou o carro utilizado para transportar o material furtado.
Com base nas informações, policiais iniciaram as diligências para localizar os envolvidos. Ao perceberem que estavam sendo acompanhados, eles abandonaram o veículo e fugiram a pé.
Dois deles foram localizados na rua Benedito Guilherme. Durante a fuga, os envolvidos chegaram a pular muros de imóveis na rua Sete de Setembro, nas proximidades da Prefeitura. Um deles foi capturado no local.
A ocorrência foi encaminhada às autoridades para as providências cabíveis.