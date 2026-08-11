A Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu dois adolescentes suspeitos de furtar fios de cobre da rede elétrica em Tremembé. A ocorrência foi registrada na madrugada de segunda-feira (10) e flagrada por câmeras de segurança do COI (Centro de Operações Integradas).

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As imagens mostram o grupo puxando e cortando a fiação elétrica na rua Poços de Caldas. O sistema de monitoramento também registrou o carro utilizado para transportar o material furtado.