11 de agosto de 2026
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MONITORAMENTO DO COI

VÍDEO: Trio é flagrado furtando cabos de eletricidade em Tremembé

Por Da redação | Tremembé
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMT
Câmeras do COI flagraram um adulto e dois adolescentes furtando cabos da rede elétrica em Tremembé
Câmeras do COI flagraram um adulto e dois adolescentes furtando cabos da rede elétrica em Tremembé

A Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu dois adolescentes suspeitos de furtar fios de cobre da rede elétrica em Tremembé. A ocorrência foi registrada na madrugada de segunda-feira (10) e flagrada por câmeras de segurança do COI (Centro de Operações Integradas).

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As imagens mostram o grupo puxando e cortando a fiação elétrica na rua Poços de Caldas. O sistema de monitoramento também registrou o carro utilizado para transportar o material furtado.

Com base nas informações, policiais iniciaram as diligências para localizar os envolvidos. Ao perceberem que estavam sendo acompanhados, eles abandonaram o veículo e fugiram a pé.

Dois deles foram localizados na rua Benedito Guilherme. Durante a fuga, os envolvidos chegaram a pular muros de imóveis na rua Sete de Setembro, nas proximidades da Prefeitura. Um deles foi capturado no local.

A ocorrência foi encaminhada às autoridades para as providências cabíveis.

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