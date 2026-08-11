Pindamonhangaba deu início à Rede Flor de Lótus, iniciativa que reúne órgãos públicos, forças de segurança e instituições para fortalecer a prevenção e o atendimento às mulheres em situação de violência.

Coordenada pela Secretaria da Mulher, Família e Direitos Humanos, a rede pretende integrar os serviços, aperfeiçoar protocolos de atendimento, promover ações educativas e ampliar a capacitação dos profissionais envolvidos.

A iniciativa faz parte da programação do Agosto Lilás, que oferece atividades de conscientização, prevenção e acolhimento em diferentes pontos da cidade.

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