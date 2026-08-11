Pindamonhangaba deu início à Rede Flor de Lótus, iniciativa que reúne órgãos públicos, forças de segurança e instituições para fortalecer a prevenção e o atendimento às mulheres em situação de violência.
Coordenada pela Secretaria da Mulher, Família e Direitos Humanos, a rede pretende integrar os serviços, aperfeiçoar protocolos de atendimento, promover ações educativas e ampliar a capacitação dos profissionais envolvidos.
A iniciativa faz parte da programação do Agosto Lilás, que oferece atividades de conscientização, prevenção e acolhimento em diferentes pontos da cidade.
Confira agenda
Na quarta-feira (12), a Casa do Autista recebe, às 14h, uma atividade voltada a mães atípicas e mulheres com deficiência. Com o tema “Cuidar de quem cuida”, a programação contará com roda de conversa e apoio psicológico.
No sábado (15), a Praça Monsenhor Marcondes recebe, das 8h às 13h, uma ação promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, dentro da programação do Agosto Lilás e da campanha de combate à violência contra a mulher.
Também no sábado (15), o Shopping Pátio Pinda terá, das 12h às 22h, a exposição da Trilha pelos 20 anos da Lei Maria da Penha. A atividade integra a ação “Pátio por Elas”, voltada à informação, ao acolhimento e à proteção das mulheres.