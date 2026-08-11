Um homem foi preso por conduzir uma motocicleta furtada em Aparecida. A prisão ocorreu na noite de segunda-feira (10), durante patrulhamento realizado por policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), no bairro Jardim Paraíba.

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Segundo a polícia, o suspeito conduzia a motocicleta com uma placa pertencente a outro veículo. Durante a abordagem, os policiais constataram que a moto estava com o sistema de ligação direta e a numeração do chassi suprimida.