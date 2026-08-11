11 de agosto de 2026
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RECEPTAÇÃO

Homem é preso e moto furtada em Guará é recuperada em Aparecida

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Motocicleta furtada em Guaratinguetá foi recuperada em Aparecida
Motocicleta furtada em Guaratinguetá foi recuperada em Aparecida

Um homem foi preso por conduzir uma motocicleta furtada em Aparecida. A prisão ocorreu na noite de segunda-feira (10), durante patrulhamento realizado por policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), no bairro Jardim Paraíba.

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Segundo a polícia, o suspeito conduzia a motocicleta com uma placa pertencente a outro veículo. Durante a abordagem, os policiais constataram que a moto estava com o sistema de ligação direta e a numeração do chassi suprimida.

Após consulta, constatou-se que o veículo tinha registro de furto em 29 de julho, em Guaratinguetá.

Diante dos fatos, o homem foi preso por receptação e permaneceu à disposição da Justiça.

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