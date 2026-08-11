Uma ação de fiscalização na Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), em Taubaté, resultou na apreensão de 340 maços de cigarros irregulares. A ocorrência foi registrada por policiais do 6º BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), na noite de segunda-feira (10).

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Durante a abordagem a um veículo, a equipe localizou caixas contendo maços de cigarros da marca Gudang Garam, de origem estrangeira e sem documentação que comprovasse a procedência da mercadoria.