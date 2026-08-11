11 de agosto de 2026
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GUDANG GARAM

Fiscalização apreende 340 maços de cigarro estrangeiro em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Cigarros apreendidos em Taubaté
Cigarros apreendidos em Taubaté

Uma ação de fiscalização na Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), em Taubaté, resultou na apreensão de 340 maços de cigarros irregulares. A ocorrência foi registrada por policiais do 6º BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), na noite de segunda-feira (10).

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Durante a abordagem a um veículo, a equipe localizou caixas contendo maços de cigarros da marca Gudang Garam, de origem estrangeira e sem documentação que comprovasse a procedência da mercadoria.

O produto e o veículo foram apreendidos e encaminhados para as providências cabíveis.

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