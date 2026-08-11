O tempo encoberto no Vale do Paraíba e Litoral Norte continua nesta terça-feira (11), com garoa, chuvisco e temperaturas máximas abaixo de 20°C em grande parte da região, mas o cenário muda já a partir de quarta-feira (12).
A previsão do meteorologista e pesquisador do Inpe Gustavo Escobar aponta abertura de sol e elevação gradual das temperaturas, com máximas entre 28°C e 30°C no interior do Vale entre quinta (13) e sexta-feira (14).
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A mudança rápida entre frio e calor ocorre após a passagem de um sistema frontal pelo leste de São Paulo. A frente já se afastou da região e estava sobre o oceano, na altura do Espírito Santo, nesta manhã. Mesmo assim, ventos marítimos de sul e sudeste ainda transportam umidade para o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.
O afastamento de uma frente fria não significa abertura imediata de sol. Neste caso, a circulação dos ventos ainda traz umidade do oceano em direção ao continente. Esse fluxo favorece nuvens baixas, céu fechado, garoa e chuva fraca em áreas do leste paulista.
Escobar explica que esta terça-feira apresenta condições bastante semelhantes às observadas na segunda-feira.
Chuvas
A maior concentração de chuva do episódio ocorreu na faixa litorânea. De acordo com o meteorologista, os acumulados mais relevantes oscilaram entre 30 e 50 milímetros em áreas do litoral. No interior do Vale do Paraíba, os volumes ficaram bem menores, com predomínio de garoa, chuvisco e chuva fraca.
O Litoral Norte mantém a maior chance de chuva fraca e chuvisco ao longo do dia. No interior do Vale do Paraíba, a manhã pode registrar garoa ou chuvisco em alguns pontos, com possibilidade de novo aumento da umidade no fim da noite.
A previsão não aponta chuva intensa generalizada para o interior nesta terça. O principal destaque é a grande cobertura de nuvens, que limita a entrada de radiação solar e impede uma elevação mais expressiva das temperaturas.
Queda de temperatura
Esta terça-feira deve representar o dia mais frio desta sequência. Gustavo Escobar estima máximas abaixo de 20°C em grande parte do Vale do Paraíba e do Litoral Norte.
No começo da manhã, as temperaturas oscilavam entre 15°C e 16°C no interior do Vale. No Litoral Norte, os termômetros marcavam entre 17°C e 18°C. A Serra da Mantiqueira registrava valores bem menores, com temperaturas entre 7°C e 9°C na região de Campos do Jordão e cidades próximas.
A presença persistente de nuvens reduz a amplitude térmica durante o dia. Isso significa menor diferença entre as temperaturas registradas pela manhã e durante a tarde, especialmente nas áreas que permanecem sem abertura de sol.
O cenário contrasta com o observado no começo de agosto, período no qual uma massa de ar seco trouxe sol, baixa umidade e temperaturas mais altas ao Vale do Paraíba.
Temperatura começa a subir na quarta-feira
A circulação atmosférica muda a partir desta quarta-feira. Os ventos passam a soprar de nordeste, condição que reduz a influência direta da umidade marítima sobre grande parte do interior.
Com menos nuvens, o sol aparece por mais períodos e favorece a elevação das temperaturas. A previsão aponta máximas próximas de 24°C a 25°C no Vale Histórico nesta quarta-feira. Nas demais áreas, os valores devem ficar um pouco menores.
A noite desta terça também pode apresentar redução da cobertura de nuvens. Caso o céu fique mais aberto, as temperaturas mínimas podem cair antes do início da recuperação térmica durante a tarde de quarta. A elevação mais forte das temperaturas deve ocorrer entre quinta e sexta-feira. No interior do Vale do Paraíba, as máximas podem variar entre 28°C e 30°C.
Esse período representa o auge do aquecimento previsto para os próximos dias. O Litoral Norte também terá elevação das temperaturas, embora a influência do oceano possa limitar os valores em algumas áreas próximas à costa.
Para o morador da região, a diferença será perceptível em pouco tempo: uma terça-feira com tarde fria e máxima inferior a 20°C dará lugar a tardes próximas dos 30°C antes do fim da semana.
Tempo firme
A tendência principal aponta tempo mais firme a partir de quarta-feira e durante os dias seguintes. Há, no entanto, incerteza maior para a faixa litorânea entre sexta-feira e sábado.
Escobar cita possibilidade de instabilidades no litoral nesse período, mas ressalta que o cenário ainda exige novas atualizações. Também existe chance de instabilidade no domingo em alguns pontos.
Por enquanto, a previsão não indica uma mudança ampla para toda a região no fim de semana. O cenário mais provável mantém períodos de tempo firme, com atenção maior ao comportamento da atmosfera perto do litoral.
Tempo entre terça e sexta-feira
Nesta terça-feira, a umidade marítima mantém céu fechado, garoa e temperaturas baixas. A quarta-feira marca o começo da mudança, com vento de nordeste, aberturas de sol e máxima que pode alcançar 24°C ou 25°C no Vale Histórico.
Na quinta-feira, o aquecimento ganha força no interior do Vale do Paraíba. As temperaturas podem alcançar valores próximos de 28°C a 30°C, com cenário semelhante na sexta-feira.
A mudança exige atenção principalmente de quem sai de casa muito cedo. As manhãs ainda podem apresentar temperaturas mais baixas, enquanto as tardes passam a registrar calor bem mais intenso.