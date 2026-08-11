O tempo encoberto no Vale do Paraíba e Litoral Norte continua nesta terça-feira (11), com garoa, chuvisco e temperaturas máximas abaixo de 20°C em grande parte da região, mas o cenário muda já a partir de quarta-feira (12).

A previsão do meteorologista e pesquisador do Inpe Gustavo Escobar aponta abertura de sol e elevação gradual das temperaturas, com máximas entre 28°C e 30°C no interior do Vale entre quinta (13) e sexta-feira (14).

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