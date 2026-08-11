A Prefeitura de Jacareí promove ações para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, ao longo desta semana em diferentes regiões da cidade. Estão previstas visitas casa a casa, recolhimento de materiais inservíveis pela Operação Cata-Treco e nebulização em áreas com casos confirmados ou suspeitos de dengue e outras arboviroses.
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Visitas casa a casa
As equipes percorrem, nesta semana, os bairros Centro, Parque Califórnia, Jardim Califórnia, Parque dos Sinos, Vila Zezé, Parque dos Príncipes, Jardim Santa Maria, Jardim Real, Jardim do Marquês, Conjunto São Benedito, Cidade Salvador, Jardim Bela Vista, Jardim Sol Nascente, Santo Antônio da Boa Vista, Vila Ita, Santa Cruz dos Lázaros, Jardim Maria Amélia e Jardim Flórida.
Durante as visitas, os Agentes de Combate às Endemias procuram possíveis criadouros do mosquito e orientam os moradores sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do Aedes aegypti.
Operação Cata-Treco
A Operação Cata-Treco recolhe materiais que podem acumular água e servir como criadouros do mosquito. Entre os itens recolhidos estão móveis velhos, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, plásticos, papelão, vidros e metais.
Na terça-feira (11), a operação passa pelos bairros Jardim Primavera, Jardim Marcondes, Jardim Luiza, Jardim Vera Lúcia, Parque Santo Antônio e Vila Nova Aliança.
Já entre quarta (12) e sexta-feira (14), a coleta será realizada no Jardim Maria Amélia 1, 2 e 3, Jardim Olímpia, Jardim Bela Vista, Vila Formosa, Vila Vilma, Vila Aprazível, Jardim Santa Terezinha e Vila Denise.
Os moradores devem deixar os materiais na calçada antes do início da operação.
Nebulização
A aplicação de inseticida está programada para o Jardim Panorama. A medida é realizada pontualmente em locais onde há casos confirmados ou suspeitos de dengue e outras arboviroses.
Segundo a Prefeitura, o produto utilizado na nebulização não oferece riscos à saúde de pessoas e animais.
Vacinação
Em complemento às ações de combate à dengue, a Prefeitura reforça a importância da vacinação. Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos podem receber a vacina em qualquer uma das 19 unidades de saúde do município.
Quatro unidades estão com horário estendido, das 8h às 19h, com entrega de senhas até as 18h: Santa Cruz dos Lázaros, Cidade Salvador, Parque Santo Antônio e Jardim das Indústrias.
A programação das ações pode sofrer alterações de acordo com as condições climáticas, a necessidade de atendimento e a avaliação técnica da Secretaria de Saúde.