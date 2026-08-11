A Prefeitura de Jacareí promove ações para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, ao longo desta semana em diferentes regiões da cidade. Estão previstas visitas casa a casa, recolhimento de materiais inservíveis pela Operação Cata-Treco e nebulização em áreas com casos confirmados ou suspeitos de dengue e outras arboviroses.

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Visitas casa a casa

As equipes percorrem, nesta semana, os bairros Centro, Parque Califórnia, Jardim Califórnia, Parque dos Sinos, Vila Zezé, Parque dos Príncipes, Jardim Santa Maria, Jardim Real, Jardim do Marquês, Conjunto São Benedito, Cidade Salvador, Jardim Bela Vista, Jardim Sol Nascente, Santo Antônio da Boa Vista, Vila Ita, Santa Cruz dos Lázaros, Jardim Maria Amélia e Jardim Flórida.