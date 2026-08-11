A Operação Patinete 2 em São José dos Campos levou à prisão temporária de um segundo investigado por roubo contra uma idosa. A prisão aconteceu no bairro Monte Castelo, após uma primeira captura registrada em 4 de agosto, e a Polícia Civil informou que pretende pedir à Justiça a prisão preventiva dos dois homens.
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As duas fases fazem parte da investigação do 1º Distrito Policial de São José dos Campos, e os presos foram encaminhados ao Centro de Triagem e Observação de Presos Provisórios de Caçapava.
Prisões
As prisões possuem caráter cautelar e não representam condenação. A apuração permanece sob responsabilidade da Polícia Civil, enquanto o Poder Judiciário analisa as medidas requeridas no inquérito.
De acordo com a Polícia Civil, Caique Marcelo dos Santos Pereira foi localizado na Rua Professor Ayres Amâncio de Moura, no bairro Monte Castelo. O número do imóvel consta no boletim policial, mas foi omitido desta reportagem por critério editorial.
A prisão contou com apoio da Guarda Civil Municipal de São José dos Campos e de agentes da GTAM, o Grupamento Tático com Apoio de Motocicletas. Após a captura, o investigado passou pelos procedimentos de polícia judiciária previstos para o cumprimento da ordem judicial.
A operação
A Operação Patinete 1 teve como alvo um primeiro homem. Policiais civis cumpriram mandado de prisão temporária expedido pela Justiça e levaram o investigado ao 1º Distrito Policial para os atos legais.
A Operação Patinete 2 corresponde à nova etapa de uma investigação conduzida pelo Setor de Investigações do 1º Distrito Policial de São José dos Campos. A ação teve como objetivo o cumprimento de mandado de prisão temporária expedido pela Justiça contra um dos investigados dos fatos apurados no inquérito.
Policiais civis do Setor de Investigações do 1º DP participaram da ação, com apoio da Guarda Civil Municipal e da equipe de motociclistas da GTAM. A integração entre as equipes permitiu o cumprimento do mandado no bairro Monte Castelo, conforme o relato oficial.
O delegado titular do 1º Distrito Policial de São José dos Campos, Reinaldo Ribeiro Checa Junior, informou que representará ao Poder Judiciário pela prisão preventiva dos investigados.
Segundo a comunicação policial, o pedido terá como fundamento os elementos reunidos ao longo da investigação e argumentos ligados à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. A Justiça terá a palavra final sobre a manutenção ou não das prisões após o período das medidas temporárias.