A Operação Patinete 2 em São José dos Campos levou à prisão temporária de um segundo investigado por roubo contra uma idosa. A prisão aconteceu no bairro Monte Castelo, após uma primeira captura registrada em 4 de agosto, e a Polícia Civil informou que pretende pedir à Justiça a prisão preventiva dos dois homens.

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As duas fases fazem parte da investigação do 1º Distrito Policial de São José dos Campos, e os presos foram encaminhados ao Centro de Triagem e Observação de Presos Provisórios de Caçapava.

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