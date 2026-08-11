Um homem de 28 anos foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (11), em uma área de condomínio na Rua Julieta de Mancilha Passos, no Jardim Yolanda, em Jacareí.



A vítima foi identificada como Állefy Domingues Maciel de Oliveira. A Polícia Civil investiga o caso e, até o registro da ocorrência, nenhum suspeito havia sido identificado.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) às 0h33 após receber informações sobre disparos de arma de fogo e a presença de um homem caído nas proximidades do número 600 da via.