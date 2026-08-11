Um homem de 28 anos foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (11), em uma área de condomínio na Rua Julieta de Mancilha Passos, no Jardim Yolanda, em Jacareí.
A vítima foi identificada como Állefy Domingues Maciel de Oliveira. A Polícia Civil investiga o caso e, até o registro da ocorrência, nenhum suspeito havia sido identificado.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) às 0h33 após receber informações sobre disparos de arma de fogo e a presença de um homem caído nas proximidades do número 600 da via.
Quando chegaram ao endereço, os policiais encontraram Állefy no chão, com lesões compatíveis com ferimentos provocados por disparos.
Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamada e constatou a morte da vítima ainda no local.
A área foi isolada pela Polícia Militar para preservar possíveis vestígios até a chegada das equipes da Polícia Civil e da Polícia Técnico-Científica.
Perícia identifica cinco perfurações
A análise preliminar realizada pela perícia identificou cinco perfurações no corpo de Állefy. Foram constatadas duas lesões na região da cabeça, duas em um dos braços e uma na região glútea.
A quantidade exata de tiros, a trajetória dos projéteis e a distância dos disparos deverão ser esclarecidas pelos laudos periciais e pelo exame necroscópico.
A perícia também encontrou escoriações recentes no corpo da vítima. Neste momento, ainda não foi possível determinar se as marcas foram provocadas por uma agressão, uma queda ou outra circunstância relacionada ao crime.
Polícia investiga autoria e motivação
A Polícia Civil instaurou investigação para identificar o responsável pela morte de Állefy e esclarecer a dinâmica do homicídio.
Até a conclusão do boletim de ocorrência, não havia suspeitos identificados, e a motivação do crime permanecia desconhecida.
O caso deverá ser investigado pela unidade policial responsável pela região, que poderá analisar os vestígios recolhidos no local, imagens de câmeras de segurança e eventuais depoimentos de testemunhas para tentar esclarecer o homicídio.