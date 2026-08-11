Cerca de 350 resíduos inservíveis, entre colchões, roupas, calçados, plásticos e outros materiais, foram recolhidos pela Prefeitura de Caraguatatuba durante uma ação de limpeza na Praia do Centro. O trabalho foi realizado na segunda-feira (10) e exigiu o deslocamento de equipes e equipamentos.

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A administração municipal ressalta a importância da colaboração de moradores e turistas na manutenção da limpeza. Materiais descartados irregularmente na praia podem ser levados pela chuva ou pela maré até o mar, prejudicando a vida marinha.