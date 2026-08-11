Cerca de 350 resíduos inservíveis, entre colchões, roupas, calçados, plásticos e outros materiais, foram recolhidos pela Prefeitura de Caraguatatuba durante uma ação de limpeza na Praia do Centro. O trabalho foi realizado na segunda-feira (10) e exigiu o deslocamento de equipes e equipamentos.
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A administração municipal ressalta a importância da colaboração de moradores e turistas na manutenção da limpeza. Materiais descartados irregularmente na praia podem ser levados pela chuva ou pela maré até o mar, prejudicando a vida marinha.
Caraguatatuba conta com quatro ecopontos para o descarte gratuito de resíduos. Nos locais, são recebidos até 1 m³ de entulho de construção civil, móveis, eletrodomésticos, restos de poda, pneus, resíduos eletrônicos, pilhas, baterias, madeira, além de materiais recicláveis e óleo de cozinha.
Os ecopontos estão localizados nos bairros Golfinhos, Tinga, Martim de Sá e Massaguaçu. As unidades dos bairros Golfinhos e Martim de Sá funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, e aos sábados, domingos e feriados, das 7h30 às 13h.
No Tinga, o atendimento ocorre de segunda a sábado, das 7h às 16h, sem funcionamento aos domingos. O Ecoponto Massaguaçu funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h, e aos sábados, das 7h30 às 13h, sem atendimento aos domingos.
Denúncias sobre descarte irregular podem ser registradas pelo telefone 156 ou diretamente com a Secretaria de Serviços Públicos, pelo número (12) 3885-4550.