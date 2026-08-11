11 de agosto de 2026
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MOTO SEM PLACA

Motociclista é preso após perseguição policial em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Motocicleta sem placa foi apreendida em Jacareí
Motocicleta sem placa foi apreendida em Jacareí

Um homem foi preso após uma perseguição policial por diversas ruas de Jacareí. Ele trafegava em uma motocicleta sem placa e desobedeceu à ordem de parada. A ocorrência foi registrada na noite de domingo (9).

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Uma equipe do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistou o suspeito, que pilotava a motocicleta, mas ele empreendeu fuga em direção ao Parque Santo Antônio. Após a perseguição por várias ruas, ele foi alcançado pelos policiais.

Durante a busca pessoal, foi localizado um simulacro de arma de fogo. O simulacro e o veículo foram apreendidos.

Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes de Jacareí, onde permaneceu preso por crimes de trânsito, desobediência e adulteração de sinal identificador de veículo.

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