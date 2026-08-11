Um homem foi preso após uma perseguição policial por diversas ruas de Jacareí. Ele trafegava em uma motocicleta sem placa e desobedeceu à ordem de parada. A ocorrência foi registrada na noite de domingo (9).
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Uma equipe do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistou o suspeito, que pilotava a motocicleta, mas ele empreendeu fuga em direção ao Parque Santo Antônio. Após a perseguição por várias ruas, ele foi alcançado pelos policiais.
Durante a busca pessoal, foi localizado um simulacro de arma de fogo. O simulacro e o veículo foram apreendidos.
Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes de Jacareí, onde permaneceu preso por crimes de trânsito, desobediência e adulteração de sinal identificador de veículo.