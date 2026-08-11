11 de agosto de 2026
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LEGÍTIMA DEFESA

'Hoje sou eu ou você': briga de casal termina em morte em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Homem morreu após ser atingido por uma facada no peito
Homem morreu após ser atingido por uma facada no peito

Uma discussão terminou na morte de Luciano Donizeti Ferreira, de 43 anos, no bairro Jardim Sandra Maria, em Taubaté.

O caso ocorreu na noite de domingo (9). Ele não resistiu a um ferimento provocado por uma facada no peito, desferida pela esposa, que alega legítima defesa.

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Na delegacia, uma vizinha testemunhou sobre o fato. Ela afirmou ter escutado uma discussão e, momentos depois, foi procurada pela mulher, que disse ter acabado de matar o marido para se defender.

De acordo com o depoimento, a mulher contou à testemunha que Luciano pegou uma pequena faca e a ameaçou verbalmente, dizendo: "Hoje sou eu ou você", além de tê-la agredido no rosto. Para cessar o ataque, a mulher pegou a faca e desferiu um único golpe no peito do marido. A vizinha destacou que o relacionamento do casal era conturbado havia bastante tempo.

A autora relatou a mesma situação à polícia. Ela contou que o casal ficou separado por um período e que havia reatado, mas que Luciano não aceitava o fato de ela ter se envolvido com outra pessoa durante a separação.

A briga da noite de domingo teria começado por esse motivo, enquanto o casal comemorava o Dia dos Pais. 

Segundo a mulher, Luciano a agrediu com um soco no rosto. Ela também teve o abdome atingido por uma faca azul e, ao perceber que ele continuaria a investida, pegou uma faca rosa que estava ao alcance e o golpeou uma vez no peito.

O óbito foi constatado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A autora recebeu atendimento médico e foi apresentada à delegacia. Após os procedimentos de Polícia Judiciária, ela responderá o inquérito em liberdade.

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