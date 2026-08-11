Uma discussão terminou na morte de Luciano Donizeti Ferreira, de 43 anos, no bairro Jardim Sandra Maria, em Taubaté.



O caso ocorreu na noite de domingo (9). Ele não resistiu a um ferimento provocado por uma facada no peito, desferida pela esposa, que alega legítima defesa.

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