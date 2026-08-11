Uma discussão terminou na morte de Luciano Donizeti Ferreira, de 43 anos, no bairro Jardim Sandra Maria, em Taubaté.
O caso ocorreu na noite de domingo (9). Ele não resistiu a um ferimento provocado por uma facada no peito, desferida pela esposa, que alega legítima defesa.
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Na delegacia, uma vizinha testemunhou sobre o fato. Ela afirmou ter escutado uma discussão e, momentos depois, foi procurada pela mulher, que disse ter acabado de matar o marido para se defender.
De acordo com o depoimento, a mulher contou à testemunha que Luciano pegou uma pequena faca e a ameaçou verbalmente, dizendo: "Hoje sou eu ou você", além de tê-la agredido no rosto. Para cessar o ataque, a mulher pegou a faca e desferiu um único golpe no peito do marido. A vizinha destacou que o relacionamento do casal era conturbado havia bastante tempo.
A autora relatou a mesma situação à polícia. Ela contou que o casal ficou separado por um período e que havia reatado, mas que Luciano não aceitava o fato de ela ter se envolvido com outra pessoa durante a separação.
A briga da noite de domingo teria começado por esse motivo, enquanto o casal comemorava o Dia dos Pais.
Segundo a mulher, Luciano a agrediu com um soco no rosto. Ela também teve o abdome atingido por uma faca azul e, ao perceber que ele continuaria a investida, pegou uma faca rosa que estava ao alcance e o golpeou uma vez no peito.
O óbito foi constatado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A autora recebeu atendimento médico e foi apresentada à delegacia. Após os procedimentos de Polícia Judiciária, ela responderá o inquérito em liberdade.