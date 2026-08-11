A Polícia procura um homem acusado de violência doméstica contra a companheira em Pindamonhangaba. A denúncia ocorreu no domingo (9), quando a vítima relatou à equipe que havia sido agredida e que o suspeito estava em posse de uma arma de fogo.

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Ao perceber a presença policial, o homem fugiu por uma área de mata e não foi localizado. Durante a averiguação no interior da residência, foi encontrado um revólver calibre .32, utilizado por ele para ameaçar a mulher, municiado com seis cartuchos intactos.