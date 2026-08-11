Um homem foi preso em Pindamonhangaba por descumprimento de medida protetiva de urgência. A prisão ocorreu às 23h17 de domingo (9), na rua César de César, no bairro Triângulo.

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A polícia foi acionada pela vítima e, ao chegar ao local, encontrou o homem em frente à casa dela, descumprindo a determinação de manter-se afastado do imóvel e de não se aproximar da vítima.