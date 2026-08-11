A Prefeitura Municipal de Ilhabela anunciou a abertura das inscrições para o concurso público que busca preencher 58 vagas na área de educação. Há oportunidades para profissionais com formação nos níveis fundamental, médio e superior.

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Vagas e salários

Em destaque, a posição de coordenador pedagógico concentra o maior número de vagas, totalizando 20. Na sequência, vêm os cargos de assistente pedagógico e monitor de alunos, com nove e cinco vagas, respectivamente.