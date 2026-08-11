A Prefeitura Municipal de Ilhabela anunciou a abertura das inscrições para o concurso público que busca preencher 58 vagas na área de educação. Há oportunidades para profissionais com formação nos níveis fundamental, médio e superior.
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Vagas e salários
Em destaque, a posição de coordenador pedagógico concentra o maior número de vagas, totalizando 20. Na sequência, vêm os cargos de assistente pedagógico e monitor de alunos, com nove e cinco vagas, respectivamente.
Há ainda oportunidades para funções voltadas à nutrição e cozinha, intérprete de Libras, apoio ao aluno, assistência social, psicologia, supervisão e direção de ensino.
Os salários variam de R$ 2.382,81 (agente de alimentação escolar) a R$ 12.579,96 (supervisor de ensino), além de vale-alimentação de R$ 606,37 por mês e vale-refeição de R$ 44,10 por dia trabalhado.
Inscrições e provas
As provas serão objetivas para todas as funções e, para os cargos de nível superior, haverá também redação e prova de títulos.
As inscrições vão até 10 de setembro de 2026, com taxa de R$ 51,00 para nível fundamental, R$ 60,00 para médio/técnico e R$ 64,00 para nível superior.
Os interessados em participar do processo podem acessar o edital para conferir o detalhamento de cada vaga e realizar a inscrição.