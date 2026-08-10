A equipe de futebol feminino da Associação Desportiva Taubaté volta a campo nesta terça-feira (11) para um dos últimos compromissos da primeira fase do Campeonato Paulista Feminino. A partida contra o Palmeiras terá um detalhe diferente: o confronto precisou ser transferido de estádio após a interdição do Joaquinzão.

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Com o Joaquinzão interditado pela Federação Paulista de Futebol, o duelo será realizado no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, a partir das 18h. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV.