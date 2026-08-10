11 de agosto de 2026
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FEMININO

Com Joaquinzão interditado, AD Taubaté joga no Martins Pereira

Por Marcos Eduardo Carvalho | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
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Júnior Santos/AD Taubaté
Jogadoras do Taubaté durante treino no Joaquinzão
Jogadoras do Taubaté durante treino no Joaquinzão

A equipe de futebol feminino da Associação Desportiva Taubaté volta a campo nesta terça-feira (11) para um dos últimos compromissos da primeira fase do Campeonato Paulista Feminino. A partida contra o Palmeiras terá um detalhe diferente: o confronto precisou ser transferido de estádio após a interdição do Joaquinzão.

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Com o Joaquinzão interditado pela Federação Paulista de Futebol, o duelo será realizado no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, a partir das 18h. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV.

Restando apenas duas rodadas para o encerramento da primeira fase, a equipe taubateana ocupa atualmente a sétima colocação do Campeonato Paulista Feminino, com quatro pontos conquistados.

Joaquinzão é interditado e jogo muda de cidade

Inicialmente, o confronto entre AD Taubaté e Palmeiras estava marcado para o Joaquinzão, estádio tradicional do futebol taubateano.

No entanto, a Federação Paulista de Futebol interditou o estádio, obrigando a alteração do local da partida. Com isso, o jogo desta terça-feira será disputado no Martins Pereira, em São José dos Campos.

A mudança representa uma alteração importante para a equipe, que terá de atuar fora de seus domínios justamente na reta final da primeira fase do Estadual.

Taubaté ainda busca melhorar posição

A AD Taubaté chega à partida na sétima posição, com quatro pontos. Com somente duas rodadas restantes, a equipe ainda busca encerrar a primeira fase na melhor colocação possível.

O regulamento do Campeonato Paulista Feminino estabelece diferentes caminhos para as equipes após a primeira fase.

Os dois primeiros colocados garantem classificação direta para as semifinais. Já os times que terminarem entre a terceira e a sexta colocação disputam um playoff que definirá as outras duas vagas na semifinal.

As equipes que encerrarem a primeira fase nas posições 7ª e 8ª, por outro lado, garantem automaticamente o direito de disputar a Copa Paulista de Futebol Feminino, prevista para o final do ano.

Palmeiras é o adversário desta terça

O adversário desta terça-feira será o Palmeiras, uma das equipes que brigam pelas primeiras posições da competição.

Para a AD Taubaté, o confronto será uma oportunidade de somar pontos na reta final da primeira fase e tentar melhorar sua colocação na tabela.

A equipe terá ainda mais um compromisso antes do encerramento desta etapa do campeonato.

Onde assistir a AD Taubaté x Palmeiras

A partida entre AD Taubaté e Palmeiras será disputada nesta terça-feira (11), às 18h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

O confronto terá transmissão ao vivo pelo SporTV.

Serviço

Jogo: AD Taubaté x Palmeiras
Competição: Campeonato Paulista Feminino
Data: terça-feira, 11 de agosto
Horário: 18h
Local: estádio Martins Pereira, em São José dos Campos
Motivo da mudança: interdição do Joaquinzão pela Federação Paulista de Futebol
Transmissão: SporTV

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