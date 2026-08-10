A equipe de futebol feminino da Associação Desportiva Taubaté volta a campo nesta terça-feira (11) para um dos últimos compromissos da primeira fase do Campeonato Paulista Feminino. A partida contra o Palmeiras terá um detalhe diferente: o confronto precisou ser transferido de estádio após a interdição do Joaquinzão.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com o Joaquinzão interditado pela Federação Paulista de Futebol, o duelo será realizado no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, a partir das 18h. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV.
Restando apenas duas rodadas para o encerramento da primeira fase, a equipe taubateana ocupa atualmente a sétima colocação do Campeonato Paulista Feminino, com quatro pontos conquistados.
Joaquinzão é interditado e jogo muda de cidade
Inicialmente, o confronto entre AD Taubaté e Palmeiras estava marcado para o Joaquinzão, estádio tradicional do futebol taubateano.
No entanto, a Federação Paulista de Futebol interditou o estádio, obrigando a alteração do local da partida. Com isso, o jogo desta terça-feira será disputado no Martins Pereira, em São José dos Campos.
A mudança representa uma alteração importante para a equipe, que terá de atuar fora de seus domínios justamente na reta final da primeira fase do Estadual.
Taubaté ainda busca melhorar posição
A AD Taubaté chega à partida na sétima posição, com quatro pontos. Com somente duas rodadas restantes, a equipe ainda busca encerrar a primeira fase na melhor colocação possível.
O regulamento do Campeonato Paulista Feminino estabelece diferentes caminhos para as equipes após a primeira fase.
Os dois primeiros colocados garantem classificação direta para as semifinais. Já os times que terminarem entre a terceira e a sexta colocação disputam um playoff que definirá as outras duas vagas na semifinal.
As equipes que encerrarem a primeira fase nas posições 7ª e 8ª, por outro lado, garantem automaticamente o direito de disputar a Copa Paulista de Futebol Feminino, prevista para o final do ano.
Palmeiras é o adversário desta terça
O adversário desta terça-feira será o Palmeiras, uma das equipes que brigam pelas primeiras posições da competição.
Para a AD Taubaté, o confronto será uma oportunidade de somar pontos na reta final da primeira fase e tentar melhorar sua colocação na tabela.
A equipe terá ainda mais um compromisso antes do encerramento desta etapa do campeonato.
Onde assistir a AD Taubaté x Palmeiras
A partida entre AD Taubaté e Palmeiras será disputada nesta terça-feira (11), às 18h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.
O confronto terá transmissão ao vivo pelo SporTV.
Serviço
Jogo: AD Taubaté x Palmeiras
Competição: Campeonato Paulista Feminino
Data: terça-feira, 11 de agosto
Horário: 18h
Local: estádio Martins Pereira, em São José dos Campos
Motivo da mudança: interdição do Joaquinzão pela Federação Paulista de Futebol
Transmissão: SporTV