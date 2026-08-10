Um vídeo registrado no momento do crime mostra os segundos que antecederam o assassinato de Lívia Berthoud, de 23 anos, na manhã desta segunda-feira (10), em Pindamonhangaba.
Nas imagens, Lívia aparece correndo pela rua São Sebastião, no Parque São Domingos, enquanto é perseguida por um homem apontado pela Polícia Civil como Carlos Eduardo Barbosa Vieira Leite, de 25 anos, ex-namorado da vítima.
Em determinado momento, um carro passa pela via e Lívia aparenta tentar pedir ajuda. Pouco depois, ela é atingida por disparos de arma de fogo e cai na rua. Na sequência, o atirador deixa o local correndo. O vídeo foi divulgado pela página Olho Vivo do Vale.
O crime aconteceu por volta das 9h. Policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de disparos e encontraram a jovem caída ao solo, com o celular e os fones de ouvido próximos ao corpo.
O Samu foi chamado, mas a morte foi constatada ainda no local. Segundo o boletim de ocorrência, a perícia identificou aproximadamente três a quatro lesões compatíveis com disparos de arma de fogo.
Durante as primeiras diligências, familiares e testemunhas apontaram Carlos Eduardo como suspeito. A Polícia Civil registrou que ele era ex-namorado de Lívia e que a jovem já havia procurado as autoridades por violência doméstica.
A vítima também possuía medida protetiva de urgência. Conforme relatos de familiares registrados no boletim, Carlos Eduardo não aceitava o fim do relacionamento e já teria feito ameaças de morte contra Lívia.
Suspeito foi localizado em apartamento
Depois de identificar o suspeito, policiais militares seguiram até a residência dele, em um condomínio no bairro Bela Vista. O Chevrolet Prisma utilizado por Carlos Eduardo foi encontrado estacionado em frente ao local e, segundo o registro policial, apresentava sinais de uso recente.
Os agentes cercaram o apartamento e tentaram fazer com que o homem abrisse a porta. Durante a ocorrência, ele afirmou que o imóvel estava trancado e que não possuía a chave.
Os policiais conseguiram entrar e encontraram Carlos Eduardo ferido e ensanguentado. O boletim aponta que ele apresentava ferimentos na cabeça e sob o queixo, aparentemente provocados por um disparo de arma de fogo contra si próprio.
Ele foi contido e retirado do imóvel.
Revólver calibre 38 tinha quatro munições deflagradas
Questionado sobre a arma, Carlos Eduardo indicou aos policiais que ela estaria no banheiro.
No local, foi apreendido um revólver Taurus calibre 38 com quatro munições deflagradas. A arma foi recolhida e encaminhada para perícia.
Ainda no apartamento, os policiais encontraram vestígios de sangue. Conforme registrado no boletim, o nome de Lívia havia sido escrito com sangue em um espelho do imóvel.
Celulares, documentos, cartões bancários, roupas e outros objetos também foram apreendidos durante a investigação. O veículo do suspeito foi recolhido para perícia.
Prisão em flagrante por feminicídio
Carlos Eduardo recebeu voz de prisão em flagrante por feminicídio, mas precisou ser encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal devido aos ferimentos.
Até a emissão do boletim, ele permanecia intubado, hospitalizado e sob escolta policial, sem condições de prestar depoimento.
A Polícia Civil informou que as investigações continuarão para esclarecer todos os detalhes da dinâmica do crime, inclusive a situação das medidas protetivas anteriormente concedidas à vítima.
O corpo de Lívia foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Taubaté para exame necroscópico.