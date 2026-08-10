Nas imagens, Lívia aparece correndo pela rua São Sebastião, no Parque São Domingos, enquanto é perseguida por um homem apontado pela Polícia Civil como Carlos Eduardo Barbosa Vieira Leite, de 25 anos, ex-namorado da vítima.

Um vídeo registrado no momento do crime mostra os segundos que antecederam o assassinato de Lívia Berthoud, de 23 anos, na manhã desta segunda-feira (10), em Pindamonhangaba.

Em determinado momento, um carro passa pela via e Lívia aparenta tentar pedir ajuda. Pouco depois, ela é atingida por disparos de arma de fogo e cai na rua. Na sequência, o atirador deixa o local correndo. O vídeo foi divulgado pela página Olho Vivo do Vale.

O crime aconteceu por volta das 9h. Policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de disparos e encontraram a jovem caída ao solo, com o celular e os fones de ouvido próximos ao corpo.

O Samu foi chamado, mas a morte foi constatada ainda no local. Segundo o boletim de ocorrência, a perícia identificou aproximadamente três a quatro lesões compatíveis com disparos de arma de fogo.