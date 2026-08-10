As inscrições para o Circuito EDP Music Run, corrida de rua que integra as comemorações pelos 149 anos do distrito de Eugênio de Melo, serão abertas nesta quarta-feira (12), às 9h. A prova está marcada para o dia 30 de agosto de 2026, um domingo, e terá participação gratuita.
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Os interessados em participar devem fazer o cadastro exclusivamente pela internet, por meio do site Minha Inscrições. Ao todo, serão disponibilizadas 2.500 vagas para a corrida.
A prova será realizada em São José dos Campos e terá percursos de 5 quilômetros e 10 quilômetros. A largada e a chegada ocorrerão em frente ao Centro Poliesportivo João Molina, na Rua Ambrósio Molina, 370, com início previsto para as 7h30.
Corrida terá percursos de 5 km e 10 km
O Circuito EDP Music Run contará com duas opções de percurso, de 5 km e 10 km, permitindo a participação de corredores com diferentes níveis de experiência.
A largada está marcada para as 7h30, em frente ao Centro Poliesportivo João Molina. O mesmo local também será utilizado como ponto de chegada dos participantes.
A corrida faz parte do Circuito Joseense de Corridas de Rua e integra a programação esportiva relacionada ao aniversário de 149 anos de Eugênio de Melo.
Premiação terá troféus
Os três primeiros colocados de cada modalidade receberão o troféu do Circuito EDP – Music Run.
A premiação contempla as categorias masculina e feminina dos percursos de 5 km e 10 km.
A prova tem patrocínio da EDP, distribuidora de energia elétrica que atua no Vale do Paraíba, realização da Associação Mundo Melhor e apoio da Prefeitura de São José dos Campos.
O evento também conta com apoio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida.
Retirada do kit será no dia anterior
Os participantes inscritos deverão retirar o kit da corrida no sábado, 29 de agosto, um dia antes da prova.
A entrega será realizada das 10h às 17h, na loja Decathlon de São José dos Campos, localizada na Rua Andaraí, 400, no Jardim Satélite.
O kit de corrida será composto por camiseta, sacochila, número de peito e chip de cronometragem.
A organização recomenda que os participantes fiquem atentos aos horários e ao local definidos para a retirada.
Corrida tradicional reúne milhares de participantes
A corrida de Eugênio de Melo já integra o calendário de eventos esportivos do distrito e costuma reunir milhares de participantes.
A edição deste ano será realizada dentro das comemorações pelos 149 anos de Eugênio de Melo, com uma prova que combina atividade física, esporte e programação comemorativa.
Serviço
Circuito EDP Music Run
Data: 30 de agosto de 2026
Horário da largada: 7h30
Percursos: 5 km e 10 km
Local: Centro Poliesportivo João Molina
Endereço: Rua Ambrósio Molina, 370 – Distrito de Eugênio de Melo
Vagas: 2.500
Inscrição: gratuita
Inscrições
Abertura: quarta-feira (12), às 9h
Onde: site Minha Inscrições
Valor: gratuito
Retirada do kit
Data: 29 de agosto de 2026
Horário: das 10h às 17h
Local: Decathlon São José dos Campos
Endereço: Rua Andaraí, 400 – Jardim Satélite
Itens do kit: camiseta, sacochila, número de peito e chip de cronometragem.