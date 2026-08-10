As inscrições para o Circuito EDP Music Run, corrida de rua que integra as comemorações pelos 149 anos do distrito de Eugênio de Melo, serão abertas nesta quarta-feira (12), às 9h. A prova está marcada para o dia 30 de agosto de 2026, um domingo, e terá participação gratuita.

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Os interessados em participar devem fazer o cadastro exclusivamente pela internet, por meio do site Minha Inscrições. Ao todo, serão disponibilizadas 2.500 vagas para a corrida.