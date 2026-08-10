A Prefeitura abre, nesta terça-feira (11), às 9h, mil vagas gratuitas para castração e microchipagem de cães e gatos. A ação faz parte de mais uma etapa do Meu Pet Feliz, programa permanente voltado ao bem-estar e à saúde animal.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As inscrições serão realizadas em São José dos Campos por meio de formulário on-line e poderão ser feitas até 21 de agosto, às 22h, ou enquanto houver vagas disponíveis. A distribuição contempla diferentes categorias de cães e gatos, de acordo com o porte e a espécie.
Do total de vagas, são 400 para felinos, 550 para cães de até 20 quilos e outras 50 vagas para cães com peso acima de 20 quilos.
Para participar, o tutor precisa ter 18 anos ou mais e morar na cidade. A convocação dos animais selecionados será feita por SMS e e-mail, por isso a Prefeitura orienta que os dados informados durante o cadastro sejam preenchidos corretamente.
Como participar do Meu Pet Feliz
Os tutores interessados deverão realizar a inscrição dentro do período estabelecido pela Prefeitura. O formulário ficará disponível até 21 de agosto, às 22h, caso as vagas não sejam preenchidas antes desse prazo.
É importante conferir atentamente os dados cadastrados, principalmente telefone celular e endereço de e-mail, já que a convocação para os procedimentos será enviada por esses canais.
A participação é destinada a moradores que atendam aos critérios estabelecidos para cada categoria de animal.
Onde serão realizados os procedimentos
As castrações e microchipagens serão realizadas no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e também em clínicas veterinárias credenciadas.
O CCZ está localizado na Rua George Williams, 581, no Parque Industrial.
A Prefeitura utiliza a estrutura própria e a rede credenciada para ampliar a capacidade de atendimento e oferecer os procedimentos gratuitamente aos tutores contemplados pelo programa.
Castração ajuda na saúde dos animais
Além de contribuir para o controle populacional de cães e gatos, a castração pode trazer benefícios para a saúde e a qualidade de vida dos animais.
O procedimento ajuda a prevenir determinadas doenças e complicações e também contribui para reduzir a reprodução descontrolada de cães e gatos.
Já a microchipagem funciona como uma espécie de “carteira de identidade digital” do animal. O dispositivo eletrônico possui um código único e inalterável, associado aos dados de identificação e contato do tutor.
A identificação pode aumentar a segurança dos animais e ajudar em situações de perda, abandono, maus-tratos ou furto, facilitando a identificação e o contato com o responsável.
Mais de 37 mil castrações desde 2018
Segundo a Prefeitura, o programa já realizou mais de 37 mil castrações desde 2018.
Desse total, cerca de 10 mil procedimentos foram realizados pelo Castramóvel, unidade itinerante criada para levar o serviço a diferentes regiões.
O município também contabiliza aproximadamente 44 mil microchipagens de animais no período.
Quais animais podem ser castrados?
A Prefeitura estabeleceu uma série de critérios para que cães e gatos possam participar da ação. Os animais não podem ser destinados a atividades comerciais ou competições.
Também é necessário que estejam em boas condições de saúde. Animais obesos, caquéticos, com doenças, desgaste físico ou anemia não poderão passar pelo procedimento.
No caso das fêmeas, não serão aceitas animais que estejam no cio, prenhas ou amamentando no dia da cirurgia.
Animais braquicefálicos, que possuem características anatômicas específicas no crânio e focinho, também não serão castrados nesta ação.
Idade e peso dos animais
Para os cães de até 20 quilos, a castração será destinada a animais com idade entre 6 meses e 8 anos.
Já os gatos poderão ser castrados entre 4 meses e 8 anos.
Também estão previstas vagas para cães com peso entre 20 e 40 quilos, com idade de 6 meses a 6 anos. Nesse caso, o atendimento dependerá da quantidade de senhas disponíveis para a categoria e da capacidade da equipe médica veterinária.
Os tutores devem conferir todos os critérios antes de realizar o cadastro.
Serviço
Programa: Meu Pet Feliz
Procedimentos: castração e microchipagem gratuitas
Vagas: 1.000
Inscrições: a partir das 9h desta terça-feira (11)
Prazo: até 21 de agosto, às 22h, ou enquanto houver vagas
Público: moradores com 18 anos ou mais
Local dos procedimentos: CCZ e clínicas credenciadas
CCZ: Rua George Williams, 581, Parque Industrial