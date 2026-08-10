A Prefeitura abre, nesta terça-feira (11), às 9h, mil vagas gratuitas para castração e microchipagem de cães e gatos. A ação faz parte de mais uma etapa do Meu Pet Feliz, programa permanente voltado ao bem-estar e à saúde animal.

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As inscrições serão realizadas em São José dos Campos por meio de formulário on-line e poderão ser feitas até 21 de agosto, às 22h, ou enquanto houver vagas disponíveis. A distribuição contempla diferentes categorias de cães e gatos, de acordo com o porte e a espécie.