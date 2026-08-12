Uma mãe e a filha adolescente enfrentam, juntas, uma batalha contra o câncer. Tereza Ramalho, de 39 anos, foi diagnosticada com câncer de mama no início de 2025 e, cerca de um ano depois, precisou lidar com uma nova preocupação: a filha, Stefanny Ramalho, de 13 anos, também recebeu um diagnóstico de câncer.
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As duas realizam o tratamento no Hospital de Amor, em Porto Velho. Enquanto Tereza enfrenta o câncer de mama, Stefanny passa por tratamento contra o linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático.
“Eu me faço de forte pra não ver ela triste”, relata Tereza ao falar sobre o momento delicado vivido ao lado da filha.
Mãe descobriu câncer de mama
Tereza descobriu que tinha câncer de mama depois de sentir fortes dores nas mamas. O diagnóstico ocorreu no início de 2025 e deu início a uma rotina de consultas, exames e tratamento.
Durante o período em que enfrentava a própria doença, a mãe precisou acompanhar de perto a situação da filha, que passou a apresentar problemas de saúde.
No início deste ano, Stefanny foi internada após apresentar crises de febre. A princípio, a família buscava entender o que estava provocando os sintomas.
Os exames realizados durante a internação, porém, apontaram um diagnóstico que mudou novamente a rotina da família: a adolescente tinha linfoma de Hodgkin.
Filha também recebe diagnóstico de câncer
Aos 13 anos, Stefanny passou a enfrentar o tratamento contra a doença enquanto a mãe ainda estava em tratamento contra o câncer de mama.
O linfoma de Hodgkin é um tipo de câncer que se desenvolve no sistema linfático, parte do sistema imunológico responsável, entre outras funções, por ajudar o organismo a combater infecções.
Com os dois diagnósticos, mãe e filha passaram a compartilhar não apenas a rotina hospitalar, mas também os desafios de enfrentar tratamentos contra o câncer praticamente ao mesmo tempo.
'Eu me faço de forte'
Para Tereza, um dos maiores desafios é tentar manter a força diante da filha, mesmo enquanto também enfrenta a própria doença.
“Eu me faço de forte pra não ver ela triste”, afirmou a mãe.
A declaração resume parte do momento vivido pelas duas. Enquanto realiza o próprio tratamento, Tereza procura apoiar Stefanny durante consultas, exames e demais etapas do acompanhamento médico.
A adolescente, por sua vez, enfrenta a doença em uma fase da vida marcada por mudanças e descobertas. Agora, a rotina também inclui o tratamento contra o linfoma.
Mãe e filha fazem tratamento juntas
Atualmente, Tereza e Stefanny realizam o tratamento no Hospital de Amor, em Porto Velho.
A unidade se tornou parte da rotina da família desde os diagnósticos. No local, mãe e filha recebem acompanhamento para enfrentar doenças diferentes, mas que passaram a fazer parte da mesma história familiar.
A trajetória das duas também mostra como o diagnóstico de câncer pode alterar a rotina de toda uma família. No caso de Tereza, o desafio de enfrentar o próprio tratamento ganhou uma nova dimensão quando a filha também precisou iniciar cuidados médicos.
Agora, mãe e filha seguem juntas no tratamento, compartilhando uma experiência que nenhuma das duas imaginava enfrentar ao mesmo tempo.