12 de agosto de 2026
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SAÚDE

Mãe e filha de 13 anos enfrentam câncer juntas em tratamento

Por Da Redação | Porto Velho (RO)
| Tempo de leitura: 3 min
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Mãe e filha de 13 anos enfrentam câncer juntas em tratamento
Mãe e filha de 13 anos enfrentam câncer juntas em tratamento

Uma mãe e a filha adolescente enfrentam, juntas, uma batalha contra o câncer. Tereza Ramalho, de 39 anos, foi diagnosticada com câncer de mama no início de 2025 e, cerca de um ano depois, precisou lidar com uma nova preocupação: a filha, Stefanny Ramalho, de 13 anos, também recebeu um diagnóstico de câncer.

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As duas realizam o tratamento no Hospital de Amor, em Porto Velho. Enquanto Tereza enfrenta o câncer de mama, Stefanny passa por tratamento contra o linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático.

Eu me faço de forte pra não ver ela triste”, relata Tereza ao falar sobre o momento delicado vivido ao lado da filha.

Mãe descobriu câncer de mama

Tereza descobriu que tinha câncer de mama depois de sentir fortes dores nas mamas. O diagnóstico ocorreu no início de 2025 e deu início a uma rotina de consultas, exames e tratamento.

Durante o período em que enfrentava a própria doença, a mãe precisou acompanhar de perto a situação da filha, que passou a apresentar problemas de saúde.

No início deste ano, Stefanny foi internada após apresentar crises de febre. A princípio, a família buscava entender o que estava provocando os sintomas.

Os exames realizados durante a internação, porém, apontaram um diagnóstico que mudou novamente a rotina da família: a adolescente tinha linfoma de Hodgkin.

Filha também recebe diagnóstico de câncer

Aos 13 anos, Stefanny passou a enfrentar o tratamento contra a doença enquanto a mãe ainda estava em tratamento contra o câncer de mama.

O linfoma de Hodgkin é um tipo de câncer que se desenvolve no sistema linfático, parte do sistema imunológico responsável, entre outras funções, por ajudar o organismo a combater infecções.

Com os dois diagnósticos, mãe e filha passaram a compartilhar não apenas a rotina hospitalar, mas também os desafios de enfrentar tratamentos contra o câncer praticamente ao mesmo tempo.

'Eu me faço de forte'

Para Tereza, um dos maiores desafios é tentar manter a força diante da filha, mesmo enquanto também enfrenta a própria doença.

Eu me faço de forte pra não ver ela triste”, afirmou a mãe.

A declaração resume parte do momento vivido pelas duas. Enquanto realiza o próprio tratamento, Tereza procura apoiar Stefanny durante consultas, exames e demais etapas do acompanhamento médico.

A adolescente, por sua vez, enfrenta a doença em uma fase da vida marcada por mudanças e descobertas. Agora, a rotina também inclui o tratamento contra o linfoma.

Mãe e filha fazem tratamento juntas

Atualmente, Tereza e Stefanny realizam o tratamento no Hospital de Amor, em Porto Velho.

A unidade se tornou parte da rotina da família desde os diagnósticos. No local, mãe e filha recebem acompanhamento para enfrentar doenças diferentes, mas que passaram a fazer parte da mesma história familiar.

A trajetória das duas também mostra como o diagnóstico de câncer pode alterar a rotina de toda uma família. No caso de Tereza, o desafio de enfrentar o próprio tratamento ganhou uma nova dimensão quando a filha também precisou iniciar cuidados médicos.

Agora, mãe e filha seguem juntas no tratamento, compartilhando uma experiência que nenhuma das duas imaginava enfrentar ao mesmo tempo.

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