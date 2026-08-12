Uma mãe e a filha adolescente enfrentam, juntas, uma batalha contra o câncer. Tereza Ramalho, de 39 anos, foi diagnosticada com câncer de mama no início de 2025 e, cerca de um ano depois, precisou lidar com uma nova preocupação: a filha, Stefanny Ramalho, de 13 anos, também recebeu um diagnóstico de câncer.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As duas realizam o tratamento no Hospital de Amor, em Porto Velho. Enquanto Tereza enfrenta o câncer de mama, Stefanny passa por tratamento contra o linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático.